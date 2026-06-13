Арбузные ногти: самый сочный маникюр лета, который покоряет соцсети

Ароматные ногти / © Credits

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Лето традиционно привносит в мир красоты больше цвета, легкости и экспериментов. И если раньше арбузный маникюр ассоциировался с буквальными рисунками фруктов на каждом ногте, то в 2026 году тренд получил более изящное воплощение, об этом рассказало издание Pure Wow.

Сегодня «арбузные» ногти — это, прежде всего, игра цветов: сочные розовые оттенки, свежие зеленые акценты и минималистичные детали, лишь намекающие на любимую летнюю ягоду. Именно поэтому этот тренд одинаково хорошо смотрится как на отдыхе у моря, так и в городском офисе.

Сегодня популярность фруктовых мотивов вполне закономерна. После нескольких сезонов сдержанной эстетики люди вновь ищут красоту, которая дарит положительные эмоции и вызывает ностальгию по беззаботным летним дням.

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Главное правило нового тренда — никакой буквальности. Вместо сложных рисунков мастера предлагают использовать цветовые сочетания, ассоциирующиеся с арбузом, например, розовый, коралловый, зеленый и несколько черных акцентов в виде семечек.

Неоновый арбуз

Одна из самых популярных версий этого тренда сочетает в себе сразу две модные тенденции — маникюр с эффектом сияния и фруктовую палитру.

В центре ногтя создается мягкое розовое сияние, напоминающее сочную мякоть арбуза, а края остаются более светлыми или нейтральными. Эффект выглядит так, будто он размыт аэрографом, и придает маникюру футуристический настрой.

Арбузное омбре

Тем, кто любит изящные решения, подойдет омбре с переходами между розовым, коралловым и зеленым цветами.

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В таком дизайне даже не нужны характерные чёрные семечки. Сами цвета уже вызывают нужную ассоциацию, а металлический или хромированный финиш придаёт маникюру современный вид.

Минималистичный вариант

Иногда достаточно одного намека. Например, большинство ногтей можно оставить однотонными в оттенке арбузной мякоти, а только один или два украсить тонкой зеленой полоской у основания или по краю.

Именно такая сдержанность сегодня считается стильной.

Ногти с акцентом в виде семечек

Если вы не готовы к ярким цветам, этот тренд можно адаптировать даже к нюдовому маникюру. На прозрачную или молочно-розовую основу добавляют несколько маленьких черных точек, напоминающих семена арбуза. Ногти приобретают лаконичный, но в то же время оригинальный вид.

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Особенно эффектно такой дизайн смотрится в сочетании с тонким зеленым френчем.

Максимум цвета

Самая смелая версия тренда — настоящий фруктовый микс на ногтях. Здесь уже можно сочетать арбузные мотивы с апельсинами, дынями и другими летними фруктами. Главное — избегать слишком мультяшного исполнения и выбирать чистые линии, глянцевые покрытия и современную цветовую палитру.

В результате маникюр выглядит не по-детски, а модно и жизнерадостно.

Педикюр

Арбузная эстетика прекрасно смотрится и на ногтях. Самый актуальный вариант — однотонное розовое покрытие с небольшим акцентом на одном пальце в виде черных семечек или тонкого зеленого френча. Это ненавязчивый способ придать летнее настроение даже самому простому образу.

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Ароматические ногти — это не просто очередной сезонный тренд, а маникюр, который передает настроение лета: легкий, беззаботный и немного игривый.

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