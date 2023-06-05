Бабушкина помада: три оттенка, которые добавляют возраст

Не все цвета помады можно, как говорится, пронести через всю жизнь. Некоторые оттенки могут визуально добавить вам возраст, поэтому от них стоит отказаться.

Как выбрать цвет помады в зрелом возрасте, чтобы оттенок не старил, а наоборот, освежал, визажист рассказал The Express.

Эксперт по красоте назвал три цвета губной помады, которые нужно немедленно выбросить, так как они визуально добавляют возраст.

Все, что когда-то украшало, со временем требует пересмотра

Будь то более ненавязчивый нюд или классический ярко-красный, помада мгновенно связывает макияж воедино и завершает образ.

Однако то, что когда-то было модным оттенком, актуальным, когда вам было от 20 до 30 лет, на зрелом лице может смотреться не очень гармонично.

Что такое "зрелые губы"

Когда мы говорим о зрелых губах, мы имеем в виду губы женщины в возрасте 50 лет и старше. К 50 годам, как правило, некоторое количество коллагена покидает губы, контур смазывается, появляются тонкие вертикальные морщины вокруг области рта.

К 70 годам губы уже могут стать морщинистыми и заметно истончиться.

Какие цвета помады старят

По словам эксперта, за редким исключением, всех в основном старят яркие, темные или красные помады.

Вы можете выбрать яркую помаду, чтобы заявить о себе, однако эти цвета, вероятнее всего, добавят годы вашей внешности. Дело в том, что яркая, темная или очень красная помада может привлечь больше нежелательного внимания к вашему рту, морщинам, зубам и линии подбородка, чем вам хотелось бы.

Какой цвет помады освежает

Есть ряд оттенков, которые имеют противоположный эффект, они, наоборот, освежают и придают лицу более молодой вид.

Выбирайте более мягкую по цвету помаду, например, светло-розовую. Также вам стоит тщательно следить за тем, чтобы все цвета в вашем макияже гармонировали между собой.

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