Без фена: полезно ли естественное высыхание для здоровья ваших волос

Кажется, что естественная высыхание – щадящий способ, который должен сохранять волосы здоровыми. Однако исследования указывают на другое.

Издание Real Simple рассказало, почему фен может стать лучшим выбором, если использовать его правильно.

Миф о естественном высыхании

Годы предупреждений относительно вреда высоких температур сформировали у многих идею, что сушка феном вреднее естественного высыхания. Но современные исследования доказывают обратное.

Одно из них, проведенное в Университете Йонсей (Корея), показало, что высохшие на воздухе волосы подвергались большему повреждению. Причина – длительный контакт с водой. Это влияло на клеточную мембрану волос, материал, который "склеивает" клетки вместе.

Почему естественное высыхание может быть вредным

Влага, долго остающаяся на волосах, вызывает его набухание и отягощение. Это приводит к повреждению внутреннего липидного слоя и делает волосы слабыми. Впоследствии возникает так называемая гигальная усталость — постоянное набухание и высыхание волос, что приводит к ломкости.

Как это проявляется в зависимости от типа волос:

Тонкие волосы становятся еще более хрупкими и вялыми.

Вьющиеся волосы могут стать слишком пышными и непослушными.

Густые волосы рискуют создать влажную среду, благоприятную для развития бактерий и грибков, что вредит коже головы.

Значит ли это, что фен всегда лучше

Нет, важно соблюдать правильную технику. Чрезмерное тепло может повредить поверхностному слою волос. Однако умеренное использование фена с правильным подходом может помочь сберечь здоровье волос.

Идеальный способ сушки волос

Лучше сочетать естественную сушку и феном. Этот метод позволяет избежать длительного контакта с водой и минимизировать воздействие тепла.

Что делать:

Используйте полотенце из микрофибры, чтобы аккуратно промокнуть волосы. Избегайте трения или вытирания, чтобы не повредить структуре волос. Нанесите средства по уходу: термозащиту, несмываемый кондиционер или спрей для расчесывания. Распределяйте их от середины до кончиков. Установите фен на низкий уровень нагрева. Во время сушки постоянно двигайте феном во избежание перегрева одного участка. Сначала высушите кончики, поскольку они удерживают больше влаги. Когда они высохнут примерно на 80%, осторожно расчешите волосы щеткой с мягкой щетиной. В этот момент волосы достаточно крепкие, чтобы избежать повреждений, но еще достаточно влажные для укладки.

Советы:

Никогда не расчесывайте мокрые волосы – это может повредить открытым кутикулам.

Используйте термозащитные средства перед сушкой феном.

Всегда начинайте с низкой температуры фена.

Фен не враг вашим волосам, если использовать его разумно. Идеальное сочетание фена и естественного высыхания на воздухе – залог здоровых и ухоженных волос.

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