Без фена: полезно ли естественное высыхание для здоровья ваших волос

Кажется, что естественная высыхание – щадящий способ, который должен сохранять волосы здоровыми. Однако исследования указывают на другое.
Издание Real Simple рассказало, почему фен может стать лучшим выбором, если использовать его правильно.
Миф о естественном высыхании
Годы предупреждений относительно вреда высоких температур сформировали у многих идею, что сушка феном вреднее естественного высыхания. Но современные исследования доказывают обратное.
Одно из них, проведенное в Университете Йонсей (Корея), показало, что высохшие на воздухе волосы подвергались большему повреждению. Причина – длительный контакт с водой. Это влияло на клеточную мембрану волос, материал, который "склеивает" клетки вместе.
Почему естественное высыхание может быть вредным
Влага, долго остающаяся на волосах, вызывает его набухание и отягощение. Это приводит к повреждению внутреннего липидного слоя и делает волосы слабыми. Впоследствии возникает так называемая гигальная усталость — постоянное набухание и высыхание волос, что приводит к ломкости.
Как это проявляется в зависимости от типа волос:
- Тонкие волосы становятся еще более хрупкими и вялыми.
- Вьющиеся волосы могут стать слишком пышными и непослушными.
- Густые волосы рискуют создать влажную среду, благоприятную для развития бактерий и грибков, что вредит коже головы.
Значит ли это, что фен всегда лучше
Нет, важно соблюдать правильную технику. Чрезмерное тепло может повредить поверхностному слою волос. Однако умеренное использование фена с правильным подходом может помочь сберечь здоровье волос.
Идеальный способ сушки волос
Лучше сочетать естественную сушку и феном. Этот метод позволяет избежать длительного контакта с водой и минимизировать воздействие тепла.
Что делать:
- Используйте полотенце из микрофибры, чтобы аккуратно промокнуть волосы. Избегайте трения или вытирания, чтобы не повредить структуре волос.
- Нанесите средства по уходу: термозащиту, несмываемый кондиционер или спрей для расчесывания. Распределяйте их от середины до кончиков.
- Установите фен на низкий уровень нагрева.
- Во время сушки постоянно двигайте феном во избежание перегрева одного участка.
- Сначала высушите кончики, поскольку они удерживают больше влаги.
- Когда они высохнут примерно на 80%, осторожно расчешите волосы щеткой с мягкой щетиной. В этот момент волосы достаточно крепкие, чтобы избежать повреждений, но еще достаточно влажные для укладки.
Советы:
- Никогда не расчесывайте мокрые волосы – это может повредить открытым кутикулам.
- Используйте термозащитные средства перед сушкой феном.
- Всегда начинайте с низкой температуры фена.
Фен не враг вашим волосам, если использовать его разумно. Идеальное сочетание фена и естественного высыхания на воздухе – залог здоровых и ухоженных волос.
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