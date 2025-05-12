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- Салон красоты
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Без горячих инструментов: интересные способы сделать завивку волос
Современная красота — это не только о стиле, но и о заботе. Многие мечтают о блестящих локонах или волнах с эффектом «только с пляжа», но ежедневное использование плойок, щипцов и утюжков серьезно истощает волосы.
К счастью, существует множество проверенных техник завивки без термической обработки, позволяющих просыпаться с идеальной прической и не рисковать появлением секущихся кончиков. Издание Real Simple рассказало о лучших «холодных» способах завивки, которые уже полюбились женщинам по всему миру — от старинных методов до новинок с TikTok.
«Плопинг» — естественные локоны
Этот способ — лидер среди обладательниц естественно вьющихся или волнистых волос. Все, что нужно: полотенце из микрофибры или хлопчатобумажная футболка, несмываемый кондиционер и средство для укладки.
Что делать:
Вымойте волосы и нанесите кондиционер.
Нанесите крем для локонов или гель.
Переверните голову вниз и «составьте» волосы полотенцем в пучок на макушке.
Оставьте на 1,5–2 часа, снимите полотенце и дайте волосам полностью высохнуть.
Совет: нанесите легкое масло или сыворотку после высыхания, чтобы подчеркнуть текстуру.
Атласная повязка
Этот метод стал вирусным в TikTok благодаря своей простоте. Лучше всего работает со слегка влажными волосами.
Что делать:
Наденьте атласную или мягкую повязку на голову.
Обматывайте пряди вокруг повязки и добавьте новые части волос.
Закрепите все резинками, оставьте на ночь.
Результат: объемные, мягкие волны без стресса для волос.
Завивка с помощью леггинсов
Бюджетная альтернатива повязке — обычные леггинсы. Метод аналогичен, но вы используете леггинсы как центральный стержень.
Что делать:
Разделите волосы пополам.
Каждую часть заплетайте вокруг одной штанины и добавляйте пряди.
Закрепите резинками и оставьте до утра.
Метод скручивания с зажимами
Идеальный вариант для тех, кто хочет пляжных волн без плойки.
Что делать:
Разделите волосы пополам.
Закрутите обе части в жгуты назад и закрепите зажимом.
Более выраженные локоны выйдут во время тугого скручивания.
Носочные завитки
Да, это работает и выглядит не хуже профессиональной завивки.
Что делать:
Возьмите носок, положите на середину пряди.
Оберните волосы вокруг и формируйте пучок.
Закрепите остальными носки — ни резинок, ни шпилек.
Пояс от халата
Это бюджетный аналог дорогих наборов для завивки. Большинство блогеров обожают именно его.
Что делать:
Разместите пояс на макушке.
Обмотайте волосы с обеих сторон, как вокруг стержня.
Закрепите концы шелковыми резинками.
«Рогалики принцессы Леи»
Вдохновленный прической легендарной героини «Звездных войн».
Что делать:
Разделите волосы на три части.
Накрутите каждую на бигуди или палец в форме пучка.
Закрепите шпильками и оставьте на ночь.
Завивка резинками
Лайфхак для ленивых девушек, но результат точно порадует.
Что делать:
Разделите волосы на 4–10 частей.
Закрутите каждую прядь в пучок и зафиксируйте мягкой резинкой.
Оставьте на ночь.
Результат: волны с натуральным объемом и текстурой.
Мягкая баранка — для сохранения завивки
Этот инструмент не создает завитков, но помогает сохранить их после укладки или завивки без нагрева.
Что делать:
Завяжите волосы в высокий хвост.
Обмотайте его вокруг баранки.
Зафиксируйте резинку и спите в таком виде.
Идеально для: сохранения объема после салонной укладки или домашнего стайлинга.
Советы
Всегда работайте со слегка влажными, а не мокрыми волосами.
Для лучшего эффекта используйте пенку или крем для укладки перед завивкой.
Закрепляйте результат легким лаком или сухим шампунем для текстуры.
Обязательно распутывайте локоны пальцами, а не щеткой.
Попробуйте один из этих способов сегодня и убедитесь, что горячая плойка больше не нужна, чтобы выглядеть на все 100.