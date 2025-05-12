Без горячих инструментов: интересные способы сделать завивку волос / © Credits

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К счастью, существует множество проверенных техник завивки без термической обработки, позволяющих просыпаться с идеальной прической и не рисковать появлением секущихся кончиков. Издание Real Simple рассказало о лучших «холодных» способах завивки, которые уже полюбились женщинам по всему миру — от старинных методов до новинок с TikTok.

«Плопинг» — естественные локоны

Этот способ — лидер среди обладательниц естественно вьющихся или волнистых волос. Все, что нужно: полотенце из микрофибры или хлопчатобумажная футболка, несмываемый кондиционер и средство для укладки.

Что делать:

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Вымойте волосы и нанесите кондиционер.

Нанесите крем для локонов или гель.

Переверните голову вниз и «составьте» волосы полотенцем в пучок на макушке.

Оставьте на 1,5–2 часа, снимите полотенце и дайте волосам полностью высохнуть.

Совет: нанесите легкое масло или сыворотку после высыхания, чтобы подчеркнуть текстуру.

Атласная повязка

Этот метод стал вирусным в TikTok благодаря своей простоте. Лучше всего работает со слегка влажными волосами.

Что делать:

Наденьте атласную или мягкую повязку на голову.

Обматывайте пряди вокруг повязки и добавьте новые части волос.

Закрепите все резинками, оставьте на ночь.

Результат: объемные, мягкие волны без стресса для волос.

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Завивка с помощью леггинсов

Бюджетная альтернатива повязке — обычные леггинсы. Метод аналогичен, но вы используете леггинсы как центральный стержень.

Что делать:

Разделите волосы пополам.

Каждую часть заплетайте вокруг одной штанины и добавляйте пряди.

Закрепите резинками и оставьте до утра.

Метод скручивания с зажимами

Идеальный вариант для тех, кто хочет пляжных волн без плойки.

Что делать:

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Разделите волосы пополам.

Закрутите обе части в жгуты назад и закрепите зажимом.

Более выраженные локоны выйдут во время тугого скручивания.

Носочные завитки

Да, это работает и выглядит не хуже профессиональной завивки.

Что делать:

Возьмите носок, положите на середину пряди.

Оберните волосы вокруг и формируйте пучок.

Закрепите остальными носки — ни резинок, ни шпилек.

Пояс от халата

Это бюджетный аналог дорогих наборов для завивки. Большинство блогеров обожают именно его.

Что делать:

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Разместите пояс на макушке.

Обмотайте волосы с обеих сторон, как вокруг стержня.

Закрепите концы шелковыми резинками.

«Рогалики принцессы Леи»

Вдохновленный прической легендарной героини «Звездных войн».

Что делать:

Разделите волосы на три части.

Накрутите каждую на бигуди или палец в форме пучка.

Закрепите шпильками и оставьте на ночь.

Завивка резинками

Лайфхак для ленивых девушек, но результат точно порадует.

Что делать:

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Разделите волосы на 4–10 частей.

Закрутите каждую прядь в пучок и зафиксируйте мягкой резинкой.

Оставьте на ночь.

Результат: волны с натуральным объемом и текстурой.

Мягкая баранка — для сохранения завивки

Этот инструмент не создает завитков, но помогает сохранить их после укладки или завивки без нагрева.

Что делать:

Завяжите волосы в высокий хвост.

Обмотайте его вокруг баранки.

Зафиксируйте резинку и спите в таком виде.

Идеально для: сохранения объема после салонной укладки или домашнего стайлинга.

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Советы

Всегда работайте со слегка влажными, а не мокрыми волосами.

Для лучшего эффекта используйте пенку или крем для укладки перед завивкой.

Закрепляйте результат легким лаком или сухим шампунем для текстуры.

Обязательно распутывайте локоны пальцами, а не щеткой.

Попробуйте один из этих способов сегодня и убедитесь, что горячая плойка больше не нужна, чтобы выглядеть на все 100.