Безупречный хвост: как скрыть резинку для волос

Если вам не всегда удается обуздать свои кудри, этот элегантный хвост именно для вас.
На странице the.curly.carr показали, как сделать безупречный хвост обладательницам вьющихся волос и скрыть резинку, которая будет его держать.
Вам понадобится:
- Большая резинка.
Что делать:
- Сделайте обычный невысокий хвост;
- Когда вы будете делать последний оборот резинки, разделите хвост пополам. Одна половинка должна быть несколько меньше другой;
- Именно эту, меньшую часть волос, зафиксируйте резинкой (последний оборот);
- Однако хвост не вытаскивайте полностью. У вас должна получиться петелька;
- В эту петельку проденьте вторую часть хвоста;
- При необходимости его можно подтянуть.
Эту прическу можно сделать на длинные и средней длины волосы. Ваши кудри будут под контролем и останутся украшением образа.
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