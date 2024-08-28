Безупречный хвост: как скрыть резинку для волос

Если вам не всегда удается обуздать свои кудри, этот элегантный хвост именно для вас.

На странице the.curly.carr показали, как сделать безупречный хвост обладательницам вьющихся волос и скрыть резинку, которая будет его держать.

Вам понадобится:

Большая резинка.

Что делать:

Сделайте обычный невысокий хвост;

Когда вы будете делать последний оборот резинки, разделите хвост пополам. Одна половинка должна быть несколько меньше другой;

Именно эту, меньшую часть волос, зафиксируйте резинкой (последний оборот);

Однако хвост не вытаскивайте полностью. У вас должна получиться петелька;

В эту петельку проденьте вторую часть хвоста;

При необходимости его можно подтянуть.

Эту прическу можно сделать на длинные и средней длины волосы. Ваши кудри будут под контролем и останутся украшением образа.

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