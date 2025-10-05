ТСН в социальных сетях

Благородная седина — любимая звездная техника окрашивания волос этой осенью

Этой осенью в моду возвращается естественная и подчеркивающая техника окрашивания — Greige Lights — оттенок между серым и бежевым.

Благородная седина - любимая звездная техника окрашивания волос этой осенью

Благородная седина - любимая звездная техника окрашивания волос этой осенью / © Associated Press

Эта техника стала фаворитом среди голливудских звезд и уже успела получить титул «самой шикарной» для женщин, которые принимают собственную седину и хотят быть стильными и уверенными, об этом рассказало издание Woman&Home.

Если раньше в бьюти-трендах доминировали теплые оттенки, от медного до шоколадного, то теперь на первый план выходит натуральность. Благородная седина не маскирует естественные изменения, а наоборот, делает их главным преимуществом.

Что такое Greige Lights

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Название происходит от сочетания двух слов — grey (серый) и beige (бежевый). Это мягкое вплетение светлых и теплых тонов в естественные седые волосы, которое добавляет им сияния и объема. Эта техника не скрывает, а подчеркивает естественную седину, создает ощущение ухоженности и легкого шика. Она делает образ утонченным и современным, без лишней контрастности. И действительно, Greige Lights выглядит мягко, естественно и одновременно роскошно.

Кому подходит эта техника

  • Женщинам, у которых уже появилась седина, но они не хотят ее полностью закрашивать.

  • Тем, кто хочет добавить волосам объема, «мягкого света» и свежести.

  • Тем, кто любит натуральность и не хочет постоянно обновлять цвет в салоне.

Звездные примеры доказывают, что эта техника одинаково эффектно смотрится и на коротком «пикси», и на длинных волнистых локонах. Среди ее поклонниц Сара Джессика Паркер, Шэрон Стоун, Мерил Стрип и Шарлиз Терон.

Как правильно озвучить все мастеру

Мерил Стрип / © Associated Press

Мерил Стрип / © Associated Press

Не стоит просить «просто мелирование», суть Greige Lights в многослойном и деликатном окрашивании.

Лучше попросить:

  • комбинированное тонирование и осветление,

  • плавное «размытие» оттенков,

  • смешивание бежевого, седого и светло-русого.

Ключевое слово здесь — «мультитональность». Это не один цвет, а гармоничное переплетение оттенков.

Как ухаживать за цветом

В отличие от классического мелирования, Greige Lights требует меньше внимания. В салон можно ходить раз в 10-12 недель, лишь время от времени освежать тон.

Домашний уход включает:

  • фиолетовый шампунь — нейтрализует желтизну и добавляет яркости седине;

  • увлажняющий кондиционер — седые волосы обычно суше, поэтому влага критически важна;

  • маска для окрашенных волос раз в 2 недели — для восстановления и блеска;

  • легкое масло или сыворотка — чтобы избежать тусклости и придать сияние.

Почему это тренд номер один этой осенью

Шарлиз Терон / © Getty Images

Шарлиз Терон / © Getty Images

  • Он естественный, но в то же время стильный.

  • Это звездный выбор: от Памелы Андерсон до Сары Джессики Паркер.

  • Это минимум усилий и максимум результата, ведь подчеркивает вашу индивидуальность, а не заставляет бороться с природой.

Greige Lights доказывает, что седина — не признак возраста, а символ элегантности и уверенности в себе.

Поэтому если вы давно размышляете, стоит ли отказаться от тотального окрашивания и дать шанс собственному «серебру» — эта осень именно для этого. Выберите Greige Lights и ваши волосы засияют по-новому.

Шэрон Стоун / © Associated Press

Шэрон Стоун / © Associated Press

/ © Getty Images

© Getty Images

