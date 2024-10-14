Блонд оттенка шампань — осветление с 2000-х, которое снова актуально в этом сезоне

С наступлением осени многие из нас хотят обновить свой внешний вид, в частности, изменить цвет волос, поэтому стоит обратить внимание на осветление в стиле шампань.

Светлые оттенки, как правило, более популярны в летний сезон, однако издание Stylist советует осенью обратить внимание на нейтральные и смягченные цвета. Так что блонд цвета шампань станет одним из самых изысканных вариантов для осенних изменений.

Что такое блонд цвета шампань

Это элегантный и сбалансированный оттенок, сочетающий в себе теплые и холодные цвета. Он создает приятный, многомерный эффект, отличающий его от более суровых оттенков, таких как платиновый или пепельный блонд. Оттенок шампань вернулся на модную арену из стильных образов начала 2000-х, когда его популяризировали такие иконы, как Клаудия Шиффер и Наташа Поли.

Зачем выбирать оттенок шампань

Этот оттенок — отличный вариант для тех, кто ищет что-то мягкое, но одновременно яркое. Кремовые тона цвета шампанского смотрятся роскошно, идеально сочетаются с золотистыми оттенками осени. Он отлично подходит к светлым волосам, поскольку требует меньшего количества обесцвечивания по сравнению с более холодными оттенками.

Идеальный тон кожи для оттенка шампань

Одна из причин популярности этого оттенка – его универсальность. Благодаря сочетанию теплых и холодных тонов он подходит для разнообразных оттенков кожи. Светлым оттенкам кожи подходит его тепло, без риска выглядеть бледно. Кроме того, этот оттенок гармонично дополняет природное тепло оливкового тона кожи, делая образ более живым. Однако, владельцам темных или рыжих волос следует обесцветить свой натуральный цвет, чтобы добиться желаемого результата.

Различия между оттенками шампань и бежевым блондом

Хотя у них есть определенное сходство, между ними есть важные отличия. Бежевый блонд, как правило, имеет более холодные оттенки, часто с нейтральными или пепельными тонами. В то же время, блонд цвета шампань теплее и солнечнее. Если вы хотите подобрать идеальный оттенок для себя, следует обратиться к колористу, который поможет вам выбрать лучший вариант в соответствии с вашим тоном кожи.

Различия между оттенками шампань и перламутровым блондом

Блонд цвета шампань имеет более теплый вид и золотистые ноты, тогда как у перламутрового блонда более холодные, серебристые тона. Если вам нравится озаренный эффект, но вы ищете более мягкий вариант для осени, блонд оттенка шампань – идеальный выбор.

Как сохранить оттенок

После того, как вы добились идеального оттенка, важно сохранить его свежий вид надолго.

Используйте фиолетовый шампунь – это поможет нейтрализовать нежелательные желтые оттенки, которые могут появиться со временем.

Выбирайте увлажняющий шампунь и кондиционер и регулярно используйте маски для глубокого увлажнения. Светлые волосы могут быть склонны к сухости, поэтому питательные средства важны для поддержания здорового вида.

По возможности, уменьшайте использование фена, утюжков и плоек, чтобы предотвратить повреждение волос.

Блонд цвета шампань – это изысканный выбор для осени. Его универсальность позволяет подобрать оттенок для любого тона кожи, а уход за ним может стать достаточно легким, если соблюдать несколько простых правил.

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