Боб Джессики Бил: как сделать такую прическу и укладку

Стоит ли решиться на такое радикальное изменение, как укладывать боб, чтобы он выглядел так же безупречно и подойдет ли эта стрижка именно вам, попробуем разбираться вместе, а поможет нам в этом статья издания Real Simple

Актриса призналась, что это самая короткая стрижка в ее жизни. Отрезанные волосы стали для нее символом свободы и свежего старта. И хотя Джессика всегда носила длинные волосы, на этот раз она была готова к переменам.

Над стрижкой работал знаменитый стилист Anh Co Tran, известный своим мастерством создавать идеально чистые линии и стильные геометрические формы.

Секреты укладки

Сам по себе боб выглядит стильно, но ключ к его успеху — правильная укладка. Любимый вариант Джессики — идеально прямые волосы с пробором посередине.

Как повторить образ:

Разделите волосы на секции — начинайте выравнивать с нижних слоев. Используйте утюжок для волос — работайте аккуратно, прядь за прядью, чтобы каждый участок был гладким. Завершите использованием стайлинга — немного спрея для блеска или легкого лака.

Совет: такой боб лучше всего смотрится на здоровых волосах с четким срезом. Если кончики секутся, стрижка теряет свой «графический» эффект.

Кому подходит боб

Овальная форма лица — идеальный вариант, подходит почти любая длина боба.

Круглое лицо — стоит оставить длину чуть ниже подбородка для визуального вытягивания.

Квадратная форма — мягкие линии среза и легкая текстура смягчат черты лица.

Боб, как у Джессики Бил- это не просто модная стрижка, а символ смелости и готовности к переменам. Если вы давно мечтали освежить образ, этот боб может стать идеальным вариантом. Он подчеркивает черты лица, выглядит современно и позволяет экспериментировать со стилем. И главное, как показывает пример Джессики Бил, иногда стоит просто решиться, ведь перемены могут подарить ощущение легкости и обновления.

