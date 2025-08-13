ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Салон красоты
Количество просмотров
87
Время на прочтение
2 мин

Боб Джессики Бил: как сделать такую прическу и укладку

Джессика Бил, известная актриса, продюсер и мама двоих детей, удивила поклонников стильным преобразованием, она отрезала волосы и примерила трендовый боб и теперь ее пример вдохновляет на изменения тысячи женщин по всему миру.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Джессика Бил

Джессика Бил / © Associated Press

Стоит ли решиться на такое радикальное изменение, как укладывать боб, чтобы он выглядел так же безупречно и подойдет ли эта стрижка именно вам, попробуем разбираться вместе, а поможет нам в этом статья издания Real Simple

Актриса призналась, что это самая короткая стрижка в ее жизни. Отрезанные волосы стали для нее символом свободы и свежего старта. И хотя Джессика всегда носила длинные волосы, на этот раз она была готова к переменам.

Над стрижкой работал знаменитый стилист Anh Co Tran, известный своим мастерством создавать идеально чистые линии и стильные геометрические формы.

Секреты укладки

/ © Associated Press

© Associated Press

Сам по себе боб выглядит стильно, но ключ к его успеху — правильная укладка. Любимый вариант Джессики — идеально прямые волосы с пробором посередине.

Как повторить образ:

  1. Разделите волосы на секции — начинайте выравнивать с нижних слоев.

  2. Используйте утюжок для волос — работайте аккуратно, прядь за прядью, чтобы каждый участок был гладким.

  3. Завершите использованием стайлинга — немного спрея для блеска или легкого лака.

Совет: такой боб лучше всего смотрится на здоровых волосах с четким срезом. Если кончики секутся, стрижка теряет свой «графический» эффект.

Кому подходит боб

  • Овальная форма лица — идеальный вариант, подходит почти любая длина боба.

  • Круглое лицо — стоит оставить длину чуть ниже подбородка для визуального вытягивания.

  • Квадратная форма — мягкие линии среза и легкая текстура смягчат черты лица.

Боб, как у Джессики Бил- это не просто модная стрижка, а символ смелости и готовности к переменам. Если вы давно мечтали освежить образ, этот боб может стать идеальным вариантом. Он подчеркивает черты лица, выглядит современно и позволяет экспериментировать со стилем. И главное, как показывает пример Джессики Бил, иногда стоит просто решиться, ведь перемены могут подарить ощущение легкости и обновления.

/ © Associated Press

© Associated Press

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie