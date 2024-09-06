Боб — классическая прическа для взрослых женщин: почему ее стоит выбрать и как ухаживать

Возрастных изменений в цвете и текстуре волос не остановить, но в любом возрасте каждая женщина может выбрать себе прическу и найти подходящую именно ей.

Издание Еxpress назвало "классическую прическу", которая подойдёт почти всем взрослым женщинам. С возрастом появляется седина, волосы становятся тонкими и ломкими. Например, во время менопаузы у женщин часто снижается уровень эстрогена и прогестерона, что может привести к утончению и выпадению волос.

К счастью, это легко исправить простым изменением прически и не обязательно делать ее очень короткой. Можно выбрать боб или легкую стрижку со слоями. Например, если правильно подстричь и сделать укладку боба, почти все пожилые женщины будут выглядеть фантастически. Текстурированный боб со слоями и нежными волнами может зрительно увеличить объем волос и сделать вас моложе на вид.

Однако к этой стрижке следует подходить осторожно. Лучше избегать удлиненных спереди бобов, поскольку это привлекает больше внимания к шее, на которой одной из первых проявляются признаки старения.

Если вы не хотите прощаться с длиной, то лучше сделать наслоения. Использование легких и плавных слоев создаст эффект свежести и движения, длинные волосы будут выглядеть здоровее.

Учитывая, что все мы разные и у каждого есть свои предпочтения в стиле, всегда лучше обратиться за советом к своему парикмахеру, тем более, если вы планируете радикальные изменения. В выборе прически необходимо понимать структуру ваших волос, чтобы также отталкиваться от этого в создании чего-то нового.

Кроме того, оказывается ошибочным мнение, что волосы лучше сушить естественным путем, без дополнительных инструментов. Когда волосы влажные, они впитывают большое количество воды, что может в разы превышать их собственный вес. Это ослабит волосы, что делает их восприимчивыми к повреждениям и ломкости. Чтобы избежать этого, рекомендуется сушить волосы феном, с использованием специальных средств для защиты, выбирать самую маленькую возможную температуру фена и соблюдать необходимое расстояние от прядей до насадки.

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