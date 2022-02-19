Боремся с целлюлитом: участница "Холостяка-11" поделилась эффективными упражнениями

Даша Ставнича дала совет, как избавится от целлюлита.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" Даша Ставнича поделилась с фолловерами подборкой эффективных упражнений от целлюлита.

Она также отметила, что, чтобы побороть эту проблему нужно правильно питаться, вести активный образ жизни и регулярно заниматься физическими упражнениями с акцентом на проблемные зоны.⠀

"Держите простой и эффективный комплекс на ягодицы и бедра.

Тренировка:

Уровень подготовки: для всех , кто продвинутый - берем утяжелители

Перед выполнением сделать разминку.

Делаем 3-4 круга, каждое упражнение выполняем по 40 секунд. Между кругами отдых по 1 минуте", - написала Даша.

На видео Ставнича предстала в обтягивающем черном кроп-топе и лосинах, а также в светлых кроссовках.

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