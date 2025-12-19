Прическа брейкап-боб: новый тренд 2026 года для тех, кто готов к переменам

Люси Бойнтон / © Associated Press

Реклама

Стилисты называют его универсальным, современным и максимально выразительным. Он подчеркивает обновление, свежесть и решимость оставить прошлое позади. Издание PureWow рассказало, в чем секрет популярности этого тренда и как его правильно носить.

Что такое брейкап-боб

Наоми Скотт / © Associated Press

Брейкап-боб («Break-Up Bob» — от слова «расставание») — это стильная стрижка, которая обычно доходит до линии челюсти или чуть ниже плеч. Кончики обычно подчеркнуто обработаны, чтобы создать легкий объем и подвижность.

Это внешнее отражение внутреннего обновления, способ оставить прошлое позади и начать новую главу.

Реклама

Почему боб после расставания так популярен

История показывает, что многие звезды выбирали кардинальные стрижки после разрывов. Например, Селена Гомес после расставания с Джастином Бибером в 2018 году или Тейлор Свифт после Калвина Харриса в 2016-м.

Секрет его популярности в 2026 году в его универсальности и легкости укладки. Этот боб подходит для любого типа волос и формы лица. Он создает ощущение чистого начала — резкий, но бескомпромиссный

Как описать его парикмахеру

Джоэль Картер / © Associated Press

Приготовьте фото желаемого варианта стрижки, особенно если форма лица или тип волос отличаются. Обсудите текстуру, можно сделать боб с прямыми концами или немного текстурированный, «живой», с объемом. Учитывайте структуру волосы, тонкие или редкие волосы легко оживить благодаря слоям и движению, а густые можно подчеркнуть текстурой и конечным оформлением.

Цель — добавить движения и легкости, чтобы стрижка выглядела естественной и воздушной.

Укладка боба

Объем и гладкость. Для сияния как на красной дорожке используйте круглую щетку и фен или горячую щетку, добавьте мусс или средство для объема. Фиксируйте волосы лаком, чтобы избежать «пушка». Гладкий и элегантный стиль. Чтобы получить сдержанный вариант, как у Сидни Суини, можно выровнять волосы утюжком, используйте щетку для мягкого изгиба кончиков. Натуральные волны и локоны. Если у вас волнистые или вьющиеся волосы, нанесите любимый продукт, например, крем, масло или спрей, и дайте высохнуть естественным способом. Текстура — ключевая, она делает боб живым и объемным.

Добавление волн или локонов придает стрижке размеренности и экспрессии.

Реклама

Эта стрижка универсальна для любого типа волос и формы лица. Она идеальна для тех, кто хочет освежить образ, подчеркнуть характер и почувствовать обновление после перемен в жизни.

Селена Гомес / © Associated Press

Тейлор Свифт

Сидни Суини / © Associated Press

Лорен Коэн / © Associated Press

Нина Добрев / © Associated Press

Брейкап-боб — это не только модный тренд, но и способ выразить себя, оставить прошлое позади и начать новый этап. Он подчеркивает решительность, свободу и независимость. И самое главное — делает это стильно, современно и легко для повседневной жизни.