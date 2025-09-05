Окрашивание волос / © Credits

Стиль «рецессионных брюнеток», которых также называют «рецессионными блондинками" — это, по сути, изысканный способ сказать, что вы позволяете своим корням отрастать. Однако есть способ сделать это, не подвергая себя катастрофе.

Как это сделать, Чаз Дин и Санни Брук, парикмахеры знаменитостей, рассказали Рurewow.

Что такое рецессионная брюнетка

В 2021 году на сцену появились «дорогие брюнетки», которые через два года превратились в «брюнетки из элитного сета». Оба стиля были приурочены к экономическому подъему. Сейчас тренды в прическах скорректировались соответственно времени. Вдали от роскошного (и ценового) многослойного мелирования для создания «дорогого» образа, люди обращаются к стилю, который не предполагает частые посещения салона красоты.

«Брюнетка в стиле рецессии» — это не только как цветовой тренд, но и изменение мышления. Речь идет о принятии тонов, которые более снисходительны при отращивании, легче в уходе и, наконец, более экономны для вашего времени и кошелька. Но вот в чем дело: это не обязательно означает тусклые или матовые волосы. Самые красивые брюнетки в стиле рецессии имеют нарочитое тепло или едва заметную игру тонов. Представьте себе кофейный, коричневый, цвет. Вот где магия — создание насыщенности и глубины, которые грациозно отрастают и выглядят изысканно при любом освещении.

Что заказывать в салоне

Есть несколько способов заказать технику окрашивания волос «брюнетка в стиле рецессии» в салоне. Дин рекомендует попросить расплавленный балаяж, который будет соответствовать вашим корням. Балаяж на более светлых кончиках — лучший способ ускорить рост, который будет иметь естественный вид. Вы также можете добавить немного тонких темных прядей, чтобы еще больше смягчить балаяж для большей глубины и объема.

Брук советует использовать растушевку от корней, которая так же будет сочетаться с вашим натуральным цветом волос, в сочетании с темными прядями тон в тон, что, по ее словам, обеспечит объем без высокого контраста. Это делает отращивание мягким и рассеянным, как и должно быть.

Как поддержать цвет между окрашиваниями

Избегайте горячей воды: Чтобы максимально продлить стойкость цвета волос, не мойте их слишком часто. Затем, в дни мытья, Дин советует избегать горячей воды. Горячая вода быстро вымывает цвет. Используйте тонирующее средство и средства для укладки, чтобы помочь бороться с нежелательным теплом и продлить цвет на всех оттенках волос.

Используйте средства для сохранения цвета: Используйте деликатные средства ухода, которые рекомендованы для окрашенных волос.

Измените свой пробор: Этот простой трюк отводит взгляд от вашей обычной линии корней и может мгновенно смягчить вид отросших волос, объясняет Брук. Бонус — это добавляет объема.

Используйте спрей для коррекции корней: Это быстрые решения, но невероятно эффективные для маскировки отросших волос в крайнем случае, говорит Брук. Просто распылите на пробор или линию роста волос, растушуйте пальцами или кистью, и все готово. Ищите тот, который соответствует вашему тону.

Экспериментируйте с аксессуарами: Шикарная повязка на голову, шелковый платок или даже удачно размещенный зажим могут улучшить ваш образ, одновременно стратегически скрывая корни, говорит Брук.