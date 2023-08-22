Bubble bob – одна из самых модных причесок 2023 года

Многие звезды в 2023 году решили попрощаться с длинными волосами, изменили длину волос в пользу более коротких стрижек. Одним из трендов 2023 года стали укороченные прически на среднюю длину волос.

А одной из самых модных причесок стал вubble bob.

Как выглядит стрижка бабл-боб

Форма прически напоминает пузырь, потому и называется "балб боб".

Bubble bob является кратким вариантом боба. Волосы должны быть прямыми, спереди немного длиннее чем сзади, но не должны опускаться ниже подбородка. Пробор скорее посередине. Как и любой другой боб, бабл боб будет прекрасно смотреться с челкой.

"Пышная форма и загибающиеся внизу кончики являются признаками хорошего бабл-боба", — объясняет парикмахер Люк Гершесон, который является автором названия "бабл боб".

Бабл боб – самая модная стрижка 2023 года

По его мнению, форма бабла боба подходит для большинства форм лица из-за своей длины: "Она заканчивается где-то между плечами и подбородком", — говорит Гершесон. И в этом в промежутке любая дама может избрать свою хорошую длину.

Бабл-боб – это не только эффектная, очень женственная прическа, но и удобная, простая в укладке.

Бабл боб – самая модная стрижка 2023 года

Кому подходит bubble bob

Больше всего бабл боб подходит обладательницам овального или удлиненного лица. Он отлично подчеркнет черты лица, но его следует избегать женщинам с лицом квадратной формы.

Стрижка идеально подойдет для густых волос, а в случае тонкого нужного эффекта пузырька добиться будет очень сложно.

Гершесон советует для этой прически супергладкую укладку феном, а внизу круглой щеткой подкрутить кончики волос вниз.

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