Будут пахнуть весь день: простой трюк, который сделает любые духи суперстойкими

Не все духи могут продержаться на коже весь день. Некоторые ароматы не отличаются особенной стойкостью и это расстраивает.

Порой ароматы выветриваются так быстро, что нам приходится носить с собой флакон или пробник, чтобы наносить его на кожу повторно в течение дня. Это неудобно и, будем откровенны, дорого.

Если ваши любимые духи не отличаются стойкостью, не стоит расстраиваться. Вам нужно взять на вооружение один простой трюк, который демонстрирует в своем TikTokе Эмма Мак.

Все, что вам нужно - это вазелин(вы также можете использовать любой другой крем без запаха).

Нанесите вазелин на те участки кожи, куда вы обычно распыляете духи, затем нанесите туда же духи. Теперь ваш аромат продержится намного дольше.

Секрет этого метода заключается в том, что вазелин по сути является маслом, поэтому он связывается с масляной фазой духов. Это означает, что он действует как фиксатор духов на коже, что, в свою очередь, заставляет аромат сильнее прилипать и дольше держаться. Вазелин также действует как своего рода губка, впитывая парфюмерное масло и постепенно высвобождая его с течением времени лучше, чем это может сделать наша кожа.

Этот простой прием на самом деле может продлить вдвое срок действия даже легкой туалетной воды и, самое главное, совершенно не исказит аромат.

@0emmamac My fav trick to make my scent last alllll day ♬ original sound - EMMA MAC

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