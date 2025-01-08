Будут выглядеть гуще и объемнее: 7 лучших стрижек для тонких волос

Каждый, у кого тонкие волосы, знает, как трудно их уложить так, чтобы создать иллюзию густоты и эта иллюзия продержалась дольше одной минуты.

У вас тонкие волосы и вы чувствуете, что перепробовали все: лучшую короткую стрижку для тонких волос, искали повсюду лучший кондиционер, пробовали метод 100 массажных движений в день и наносили сыворотку для роста волос. Но, даже если вы до сих пор не нашли эффективное средство, чтобы сделать волосы гуще, вы точно можете выбрать одну из причесок, предложенных знаменитым парикмахером Чазом Дином сайту PureWow. Любая из этих причесок поможет имитировать густоту волос и будет хорошо и долго держаться.

Вы увидите, что большинство - если не все из рекомендованных причесок, то точно большинство - короткие. Здесь нет длинных, широких локонов. Как правило, рекомендуется длина до ключиц, плюс-минус, и многослойность, чтобы придать вашим прядям объем. Кроме того, что может помочь сделать волосы более пышными, так это включение челки. Она делает всю вашу стрижку более пышной. Если вы подстрижете челку, это автоматически увеличит видимость объема ваших волос

Асимметричный боб

Руни Мара / Фото: Credits

Эта прическа немного короче сзади, чем спереди, что добавляет массу объема и формы, чтобы создать иллюзию более густых волос. Добавьте несколько свободных волн посередине для еще большей пышности. Дин также добавляет, что глубокий боковой пробор — ваш друг. Он подходит для тех, у кого тонкие волосы, потому что создает иллюзию пышности. При укладке парикмахер рекомендует использовать губчатые бигуди или другой инструмент без нагрева, чтобы уберечь волосы от теплового повреждения.

Пушистый конский хвост

Зендея / Фото: Credits

Если вы хотите собрать волосы в пучок, пушистый конский хвост поможет сделать все более пышным и упругим, но Дин советует вам рассмотреть возможность использования накладных волос и добавления шишки на макушке, чтобы создать форму. Затем распылите на корни спрей для придания объема, прежде чем собрать волосы в свободный хвост. Добавьте немного дополнительного объема, обернув пряди вокруг плойки прядями, а затем вытащив несколько прядей, обрамляющих лицо.

Длинные слои

Сандра Буллок / Фото: Credits

В то время как стрижка, полностью состоящая из одной длины, может утяжелить волосы и сделать их плоскими, перистые слои сделают все наоборот. В салоне попросите слегка заостренные концы, чтобы добавить дополнительную пышность средним прядям. Затем при укладке нанесите легкий мусс или пену для тела, высыхающую на воздухе.

Прямой боб

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

С другой стороны, аккуратная стрижка может быть выгодной и для тонких волос. Эта прическа на самом деле лучше подходит для тонких волос, чем для густых, говорит Дин. Более густые волосы могут выглядеть слишком громоздкими с этой стрижкой. Чем тупее стрижка, тем плотнее будут выглядеть ваши локоны внизу, поэтому они будут казаться гуще. Плюс, добавляет Дин, она держит форму и создает красивую, гладкую, чистую линию. Идеально подходит для тонких волос.

Изрезанная пикси

Джейми Ли Кертис / Фото: Associated Press

Этот стиль — идеальная стрижка без суеты для женщин с тонкими волосами. Но вам понадобится текстурирующая паста, чтобы придать немного текстуры и зафиксировать укладку. Когда дело доходит до выбора пасты, Дин говорит, что вам нужна та, которая растворяется в воде, чтобы не утяжелять ваши локоны. Чтобы проверить, нанесите немного на руку. Если продукт смывается только водой, это значит, что он растворяется в воде, объясняет он. Если при ополаскивании рук он кажется восковым и вам нужно использовать моющее средство, чтобы удалить его, значит, он тяжелый и будет скапливаться на голове. Стилист рекомендует использовать диффузор на низкой скорости во время укладки волос, чтобы придать им объем и текстуру.

Текстурированная прическа: половина волос вверх, половина - вниз

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

Половина вверх-половина вниз — это весело и кокетливо, и лучшее в этой прическе - то, что вы можете носить ее практически на любой длине. Однако, по словам Дина, это одна из тех причесок, для которой вам пригодятся наращивания. Кроме того, наращивание легко приобрести, и будут варианты, которые подойдут для любого бюджета. Чтобы создать верхний пучок, вам придется прикрепить "пончик", завернуть его в волосы, чтобы получить этот подъем, а затем добавлять наращивание, чтобы получить всю эту пышность. Текстурирующий спрей и паста для укладки могут придать дополнительный объем.

Разорванная коса

Николь Кидман / Фото: Credits

Вот в чем суть кос: они на самом деле могут сделать тонкие волосы тоньше. Тем не менее прическа забавная, и с некоторыми наращенными волосами вы все равно можете принять участие в иллюзии великолепных густых локонов. Дин рекомендует вставить заколотые или заплетенные накладные пряди, прежде чем вы начнете. Затем вы готовы попробовать эту прекрасную косу, используя технику, известную как "блинчик". Зачешите волосы набок и создайте свободную косу, нанесите немного загустителя или распылите текстурирующий спрей, а затем постепенно вытягивайте каждую прядь, пока не достигнете желаемой толщины.

Проблемы укладки тонких волос

Укладка тонких волос может быть сложной — для начала, тут не с чем работать. Тонкие волосы могут с трудом удерживать форму, и у вас могут быть участки кожи головы, которые будут видны. Есть также некоторые прически и стрижки, которые просто не подойдут, если только не попробовать парик или наращивание волос.

В частности, Дин говорит, что лучше, к сожалению, тем, у кого тонкие волосы, держаться подальше от челки-шторы. Если у вас тонкие волосы, они не будут держать эту форму, объясняет он. У них недостаточно поддержки.

К счастью, есть много способов взломать систему.

Как тонкие волосы выглядят лучше: короткими или длинными

Дин говорит, что, как правило, не следует ограничивать себя определенной длиной волос, но признает, что те, у кого исключительно тонкие волосы, не захотят отращивать их ниже ключиц. Чем больше расстояние от кожи головы до кончиков, тем тоньше они выглядят. Так что ключица — это своего рода идеальный вариант, но, опять же, это ориентир. Это не конечная точка.

Советы по укладке, чтобы тонкие волосы выглядели гуще

К счастью, есть много способов увеличить объем волос, чтобы создать иллюзию более густой гривы. Определенно избегайте использования агрессивных химикатов и/или мыльных шампуней, потому что они разрушают волосы, и это сделает их тоньше, тоньше и слабее, советует Дин. Убедитесь, что вы используете средства для придания объема, такие как мусс.

Он говорит, что при укладке ключевым моментом является обратное направление волос. Это происходит, например, когда вы сушите волосы феном в направлении, противоположном их обычному падению. Вы также можете использовать спреи для объема и текстуры, чтобы придать корням дополнительный объем.

Еще один трюк — это окрашивание корней. Это автоматический способ сделать волосы любого человека более густыми, говорит Дин. Если вы оттягиваете волосы назад и видите кожу головы, нанесите на нее немного краски - и волосы будут выглядеть вдвое гуще. Он советует выбирать цвет, который ближе всего к корням волос.

И, конечно, вы также можете выбрать наращивание волос. Дин называет их "хорошим, классным способом, если вы просто хотите придать волосам объем, но не хотите проходить через множество других ухищрений".

Читайте также: