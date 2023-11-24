Быстро и просто: как сделать элегантный пучок за 2 минуты

Блоггерша Морган порадовала своих подписчиков новым видео, в котором показала пучок, который можно сделать всего за пару минут.
- Сначала соберите волосы на затылке в хвост.
- Затем закрутите его и протяните концы через петлю, чтобы получить узел.
- Затем подтяните его и закрепите резинкой.
- Расправьте пучок и закрепите его шпильками.
Чтобы добавить в образ изюминку, дополнительно Морган использовала мелкие заколки-бабочки, которые расположила с разных сторон пучка и над ним.
Такая прическа идеально подойдет женщинам со средней длиной волос и не займет много времени.
Напомним, ранее мы писали о топ-5 прическах с зажимом "краб" от Морган.
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