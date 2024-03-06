Бьюти-советы, которые пригодятся каждому: 8 лайфхаков от блогера

Все мы мечтаем о безупречном образе, но иногда нам не хватает определенного "магического" лайфхака. Предлагаем несколько советов от бьюти-блогера, которые помогут вам выглядеть неотразимо.

Блогер поделился в своем Instagram несколькими полезными советами.

Легкое покрытие – спонж. Плотное – кисточка

Когда речь идет о нанесении макияжа, инструмент, который вы используете, может значительно изменить результат. Чтобы добиться легкого покрытия, которое имеет натуральный и свежий вид, лучше использовать спонж. Он помогает равномерно распределить продукт по коже, создавая легкое покрытие, что делает кожу более естественной и безупречной.

Напротив, если вы хотите плотное покрытие, скрывающее недостатки и создающее идеальный тон кожи, лучше использовать кисточку. Она позволяет наносить продукт с большей интенсивностью и концентрацией на некоторых участках лица.

У вас прыщ – бегите к дерматологу, а не к косметологу

Если у вас есть проблемы кожи, такие как прыщи, покраснение или сыпь, первый шаг – это консультация с дерматологом. Он сможет правильно диагностировать причину и назначить соответствующее лечение. Косметолог может оказаться полезным для поддержания здоровья кожи и ее косметического вида, но он не может заменить медицинскую консультацию дерматолога в случае серьезных проблем.

Поскрабируйте кожу перед бритьем

Скраб помогает удалить ороговевшие клетки, загар и другие загрязнения с поверхности кожи. Применение скраба перед бритьем может также помочь избежать появления вросших волосков и предотвратить раздражение кожи, которое часто возникает после бритья. Кроме того, гладкая и чистая кожа помогает лезвию лучше скользить по поверхности, что уменьшает риск порезов и раздражений.

Нанесите бальзам на губы перед помадой

Это помогает избежать высушивания губ от помады и повышает комфорт во время ношения. Увлажненная поверхность губ делает их более ровными и гладкими, что помогает помаде равномерно распределиться. Это может повысить продолжительность износа помады и обеспечить более насыщенный цвет.

Чтобы зрительно улучшить маникюр, намажьте кутикулу кремом

Кутикула – мягкая кожа, которая окружает ногтевое ложе и защищает от инфекций и повреждений. Однако она может стать сухой, обветренной и раздраженной от различных факторов, таких как частое мытье рук или воздействие агрессивных химических веществ.

Сначала сушим волосы, а затем используем масло

Сухие волосы лучше впитывают масло, поскольку отсутствие влаги позволяет продукту лучше проникнуть в кутикулу волос и питать их изнутри. Это обеспечивает лучший увлажняющий эффект и защиту от сухости и повреждений.

Чтобы любой парфюм держался дольше, нанесите крем

Можно сконцентрироваться на пульсирующих точках, таких как запястье, сгиб локтей или колен, шея и за ушами. Равномерно распределите крем тонким слоем. А затем воспользуйтесь духами.

Красьте ресницы, немного закрыв глаза

Это позволит краситься быстрее, поскольку вы можете наносить тушь на ресницы за одно или два движения. Также способствует более эффективному нанесению туши на ресницы, делает их вид более объемным и длинным. Этот метод помогает добиться более выразительного эффекта без лишних усилий. Так вы избегаете образования пятен на веках, поскольку тушь равномерно распределяется на ресницах без риска контакта с кожей.

Эти лайфхаки помогут быть безупречной каждый день. Благодаря простым, но эффективным советам уход за собой становится приятным и эффективным.

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