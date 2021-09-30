Бьюти-советы от звезды: Алена Лавренюк рассказала, как ухаживает за волосами осенью

Актриса и шоураннер нашумевшего сериала этой зимы "Кофе с кардамоном" эксклюзивно поделилась с Леди.ТСН.ua лайфхаками ухода за волосами в осенний период.

Восстановление волос после летнего пересушивания от солнца

В домашних условиях я наношу всегда аргановое либо кокосовое масла на ночь. Кокосовое масло также классно наносить на все тело, оставлять на ночь, а остатки смывать утром в душе. А если говорить о профессиональном уходе, который тоже можно делать в домашних условиях, мне очень нравятся средства от Orising, в состав которых входят только натуральные ингредиенты. Их сезонная линейка сейчас тоже на основе кокосового масла и минерализантов. Маска из этой линейки сейчас вообще моя палочка-выручалочка.

Алена Лавренюк/Пресс-служба

Использование приборов для стайлинга (фен, утюжки, плойки)

Так как для работы мне очень часто приходится делать укладку при помощи фена и плойки, то в обычной жизни стараюсь не злоупотреблять этим.

Летом мне нравится вообще не сушить волосы феном. А зимой я пользуюсь феном, который имеет очень щадящий механизм, позволяющий также делать и укладки, не причиняя вреда волосам.

Специальные процедуры для волос

Очень люблю разнообразные процедуры для волос. Когда появляется возможность, обязательно их посещаю, но знаю меру. Мой личный гример и стилист по волосам говорит, что чрезмерное увлечение уходом может навредить вашим волосам. Они могут начать ломаться и сыпаться.

Алена Лавренюк/Пресс-служба

Любимый вид укладки волос

Мой любимый вид укладки — это когда я нахожусь на отдыхе, мои волосы начинают виться от соленой морской воды и, выгорая на солнце, приобретают легкий золотистый оттенок.

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