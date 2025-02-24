Чего не нужно делать с влажными волосами, чтобы им не навредить

Правильный уход за волосами начинается еще в душе. Насколько бережно вы относитесь к сухим волосам, используя мягкую щетку и защитные средства, столь же важно уделять особое внимание влажным прядям.

Дело в том, что мокрые волосы очень хрупкие и уязвимые. Когда оно насыщается водой, кератиновые белки, которые его составляют, образуют более слабые водородные связки, из-за чего волосы становятся менее эластичными и склонными к ломкости. издание RealSimple рассказало, что если пренебрегать этим фактом, можно повредить кутикулу волос, а это впоследствии приведет к иссеченным кончикам и потере блеска.

Чтобы сохранить волосы здоровыми и сияющими, следует избегать самых распространенных ошибок в уходе за влажными прядями.

Неправильное завертывание в полотенце

Многие привыкли заворачивать волосы в тяжелое махровое полотенце, сильно вытирая их, чтобы быстрее избавиться от лишней влаги. Это одна из главных ошибок. Чрезмерное трение повреждает кутикулу волос, вызывает ломкость и тусклость.

Не так важно, какое именно полотенце вы используете — махровое, микрофибровое или обычную хлопчатобумажную футболку, главное, чтобы вы не терли волосы, а осторожно помокали их, слегка отжимали лишнюю влагу. Чтобы предотвратить ломкость, лучше выбирать мягкое полотенце из микрофибры и осторожно выжимать влагу, не закручивать и не туго обматывать пряди.

Агрессивное расчесывание мокрых волос

Расчесывание мокрых волос может нанести им большой вред, если делать это неправильно. Необходимо расчесывать волосы еще до мытья, когда они сухие, чтобы распутать все узлы. Если вам необходимо расчесать мокрые волосы, делайте это с особой осторожностью: начинайте с кончиков и постепенно продвигайтесь вверх, придерживайте прядь у корней. Это поможет избежать чрезмерного натяжения и предотвратить ломкость.

Для расчесывания мокрых волос лучше использовать расческу с широкими зубцами или специальную щетку для влажных волос. Дополнительно можно нанести несмываемый кондиционер или спрей для облегчения расчесывания, чтобы уменьшить трение и защитить пряди.

Использование неподходящей расчески

Расческа, которую вы используете для расчесывания мокрых волос, также имеет большое значение. Расческа с широкими зубцами или специальная щетка для влажных волос – лучшие варианты, ведь они не тянут и не повреждают пряди. Рекомендуется использовать гибкие щетки с мягкими нейлоновыми щетинками, которые легко скользят по волосам, уменьшают риск ломкости.

Позднее нанесение масел и сывороток

Чтобы извлечь максимальную пользу от питательных средств, наносите их еще на влажные волосы. Уход за волосами должен быть таким же, как и уход за кожей, масла и сыворотки лучше всего наносятся на слегка подсушенные полотенцем волосы, ведь они помогают удержать влагу внутри прядей.

Использование резинок для волос на влажных прядях.

Связывать мокрые волосы и тугой хвост или пучок – еще одна распространенная ошибка. Влажные волосы изменяют свою структуру во время высыхания: они становятся менее эластичными и могут легко сломаться под давлением резинки. Если вы хотите собрать волосы, используйте мягкие шелковые резинки или шпильки, не создающие чрезмерного давления.

Сушка феном сразу после мытья

Сушить волосы феном, когда они еще совсем мокрые, — это не только лишняя трата времени, но и серьезный стресс для волос. Лучше дать волосам подсохнуть естественным путем хотя бы на 50-60%, а потом использовать фен со средней температурой.

Использование горячих приборов

Хуже всего, что можно сделать для мокрых волос – это взять в руки плойку или выпрямитель. Под влиянием высокой температуры влага внутри волоса буквально закипает и разрушает ее изнутри. Чтобы избежать серьезного повреждения, используйте горячие инструменты только на полностью сухих волосах, предварительно наносите термозащиту.

Использование слишком горячей воды во время мытья

Хотя горячий душ может быть приятным, он не идет на пользу вашим волосам. Высокая температура воды открывает кутикулу, делает волосы склонными к сухости и ломкости. Лучше мыть волосы теплой водой, а после нанесения кондиционера ополаскивать их холодной — это поможет запечатать кутикулу и сделать пряди блестящими.

Сон с мокрыми волосами

Ложиться спать с мокрыми волосами — плохая идея по нескольким причинам. Во-первых, мокрые волосы более склонны к ломкости. Во-вторых, она дольше остается влажной, создает идеальную среду для развития грибковых инфекций кожи головы. Если вы не успеваете высушить волосы перед сном, заплетите их в легкую косу или используйте шелковую наволочку, чтобы минимизировать повреждение.

Правильный уход за влажными волосами поможет сохранить их здоровыми, блестящими и сильными. Избегайте наиболее распространенных ошибок и вы сможете уменьшить ломкость, сухость и секущиеся кончики, сделаете пряди более ухоженными.

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