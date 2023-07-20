Челка-шторка или ботокс: как знаменитости скрывают возраст с помощью прически

С возрастом на нашем лбу начинают появляться морщины. Конечно, мы все знаем, насколько хорошо ботокс разглаживает эти складки, но челка — легкая, густая, прямая или косая — является разумным и гораздо более дешевым решением для маскировки этих морщин.

Любая челка справиться с задачей маскировки возрастных морщин на лбу, но челка-шторка - может сделать еще больше.

Мало того, что она скрывает морщины на лбу, челка-шторка может создать иллюзию более густых волос и скрыть неровную линию роста волос, челка, обрамляющая лицо, также может подчеркнуть его черты и контур. Об этом тренде причесок Кевин Ли, парикмахер из Нью-Йорке рассказал Womans World. Не уверены, что готовы сделать челку с занавеской? Читайте дальше, чтобы узнать все, что вам нужно знать о модной челке, которая может повернуть время вспять.

Что такое челка-шторка

Как знаменитости скрывают возраст с помощью прически. Холли Берри / Фото: Getty Images

Название происходит от формы челки, похожей на занавеску, поскольку она обычно имеет пробор посередине и ниспадает по бокам лба, обрамляя лицо так же, как занавески обрамляют окно. Одно из важных преимуществ этого стиля челки то, что она гармонируют с остальной частью вашей стрижки. Это отличный способ изменить свой внешний вид, не прибегая к новой стрижке. Эту челку можно подобрать так, чтобы она максимально подходила вашему лицу, и сделать ее тяжелой или мягкой по вашему желанию.

При длинной форме лица эта челка смягчает черты лица, лица круглой и квадратной формы она удлиняет.

Еще одна приятная особенность челки-шторки заключается в том, что она смотрится эффектно, когда ваши волосы распущены и когда вы делаете прическу. На самом деле, челка-шторка может быть самым простым способом моментально улучшить любую прическу, даже легкий хвост или небрежный пучок.

Как подстричь челку-шторку

Как знаменитости скрывают возраст с помощью прически. Моника Беллуччи / Фото: Getty Images

Когда дело доходит до стрижки челки, лучше всего доверить это профессионалам, потому, что получение правильной длины и слоев для вашей структуры лица является ключевым фактором.

Прежде чем приступить к стрижке, вам нужно решить, хотите ли вы пробор посередине или сбоку, и хотите ли вы длинные слои или короткую бахрому. Кроме того, подумайте о различных стилях челки, а также о своей длине и типе волос. Если у вас сильные вихры на линии роста волос, вам понадобится стилист, который подскажет, что можно сделать и что вы будете делать во время ежедневной укладки.

Как уложить челку-шторку

Как знаменитости скрывают возраст с помощью прически. Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Это правда, что челка-шторка может льстить любой форме лица, но тип волос (тонкие волосы, густые волосы и т. д.) также требует внимания. Процедура ухода и укладки челки-шторки будет варьироваться в зависимости от того, как выглядят ваши натуральные волосы.

Укладка во влажном состоянии

Как знаменитости скрывают возраст с помощью прически. Кристи Бринкли / Фото: Getty Images

Используйте круглую щетку, чтобы поднять мокрую челку прямо у корня и слегка обернуть вокруг ствола щетки. Подуйте феном прямо на щетку, перемещая ее вверх по концам челки, а затем дайте ей упасть. В завершение закрутите концы от лица, чтобы создать мягкий эффект растушевки. Если у вас более длинная челка, которую вы хотите отрастить еще длиннее, вы будете следовать той же технике с большой круглой щеткой и рассмотрите возможность закрепления формы с помощью шпилек в течение нескольких минут после сушки феном, чтобы зафиксировать объем.

Как укладывать кудрявые или густые волнистые волосы

Лучше всего в этом случае дать вашим натуральным кудрям высохнуть на воздухе, а не феном. Используйте крем, усиливающий завиток, а затем дайте им высохнуть столько времени, сколько им нужно — получившаяся вьющаяся челка-шторка будет естественно прекрасной. Кроме того, вы можете использовать диффузор на низкой температуре, чтобы высушить кудри феном, не создавая беспорядка.

Как ухаживать за челкой-шторкой

Как знаменитости скрывают возраст с помощью прически. Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Как и все стили челки, челка-шторка требует хорошего ухода. Поскольку она лежат на лбу, то впитывают жир и масло с кожи, а это значит, что ее нужно мыть чаще, чем остальные волосы. Совет: после укладки слегка сбрызните челку сухим шампунем. Порошкообразный спрей впитает жир и пот, чтобы челка выглядела свежей в течение всего дня.

Вам также нужно будет чаще посещать салон, чтобы делать регулярные стрижки, примерно каждые 4–6 недель.

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