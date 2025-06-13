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- Салон красоты
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Челка-шторка: как сделать укладку
Последние несколько лет челка-шторка стремительно завоевала сердца девушек во всем мире. Его носят звезды, модели, блоггеры — от Дженнифер Лопес до Хейли Бибер.
У челки-шторки эффектный вид, она придает образу женственности, при этом остается максимально практичной. Издание Real Simple рассказало, что такое челка-шторка, кому она подходит, как ее сделать и укладывать, чтобы прическа всегда выглядела безупречно.
Что такое челка-шторка
Челка-шторка получила свое название благодаря форме, напоминающей театральные шторы: пряди мягко расходятся от центра лица к бокам, образуют плавную линию. В отличие от классической челки, которая ровно срезается по линии бровей, шторка постепенно удлиняется до висков и создает эффект обрамления лица.
Челка-шторка является гибридом между объемной челкой и обрамлением лица слоением. Это делает ее очень гибкой в стилизации и гибкой к подбору под черты лица.
Кому подходит челка-шторка
Одно из главных преимуществ челки-шторки — ее универсальность. Она подходит практически всем формам лица:
Овальное лицо — идеально подчеркивает гармонические черты.
Круглое лицо — визуально вытягивает и делает его более стройным.
Квадратное лицо смягчает четкие линии челюсти.
Сердцеобразное лицо уравновешивает узкий подбородок и высокий лоб.
Также этот тип челки прекрасно подходит для большинства типов волос: прямых, волнистых, тонких, средней густоты. Единственное исключение — очень вьющиеся или афро-волосы, для которых нужен особый подход мастера.
Еще одно преимущество — челка-шторка хорошо выглядит даже в собранных прическах: пучках, хвостах, косах.
Почему именно челка-шторка
Многие боятся классической челки из-за сложности в уходе и длительного процесса отращивания. Но челка-шторка гораздо легче в ношении:
Быстро отрастает и сливается с длиной волос — не будет «переходного периода».
Легко убрать с лица — можно заколоть невидимками или заплести в прическу.
Меньше подстриганий, достаточно коррекции раз в 4–6 недель (хотя для идеальной формы желательно каждые 2–4 недели).
Как правильно подстричь челку-шторку
Хотя кажется, что это простая форма, сделать ее лучше у профессионального стилиста. Основные особенности стрижки:
центральная часть более короткая — обычно на уровне бровей или чуть ниже;
боковые пряди удлиняются до висок или подбородка;
кончики мягко филируются для плавного перехода.
Идеально сочетается с такими стрижками, как каскад, волчий срез (wolf cut), боб со слоями. Перед визитом к мастеру лучше подготовить несколько фото примеров желаемого результата.
Как ухаживать за челкой-шторкой
Хотя она проще в ношении, уход все же нужен:
Подстригание каждые 3–4 недели, чтобы форма оставалась идеальной.
Легкая укладка после мытья — желательно сушить сначала челку, а затем другие волосы.
Стайлинг: для создания текстуры используйте спрей с морской солью или легкой пеной.
Быстрая коррекция в течение дня: достаточно слегка смочить и высушить феном и придать форму.
Как сделать укладку
Правильная укладка — залог стильного вида:
Сушите челку отдельно. Начинайте укладку именно с челки, пока волосы еще влажные.
Сушите из стороны в сторону. Используйте фен с насадкой-концентратором и направляйте струю воздуха в обе стороны, создавайте естественный изгиб.
Формируйте «С»-образную форму. По желанию используйте клипсы без изломов, чтобы зафиксировать изгиб, пока волосы охлаждаются.
Легкий финиш. Можно добавить каплю масла или сыворотки для блеска.
Нужно ли слоение к челке
Всё индивидуально. Если хотите легкости и объема — слои прекрасно дополнят образ. Без слоев челка выглядит более выразительно и графически. Если ваши волосы тонкие — легкая многоуровневая стрижка поможет придать объем.
Челка-шторка — отличный способ освежить образ, но не изменять кардинально длину волос. Она подходит практически всем, легко укладывается и хорошо выглядит в разных прическах.