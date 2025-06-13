Челка-шторка: как сделать укладку / © Getty Images

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У челки-шторки эффектный вид, она придает образу женственности, при этом остается максимально практичной. Издание Real Simple рассказало, что такое челка-шторка, кому она подходит, как ее сделать и укладывать, чтобы прическа всегда выглядела безупречно.

Что такое челка-шторка

Челка-шторка получила свое название благодаря форме, напоминающей театральные шторы: пряди мягко расходятся от центра лица к бокам, образуют плавную линию. В отличие от классической челки, которая ровно срезается по линии бровей, шторка постепенно удлиняется до висков и создает эффект обрамления лица.

Челка-шторка является гибридом между объемной челкой и обрамлением лица слоением. Это делает ее очень гибкой в стилизации и гибкой к подбору под черты лица.

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Кому подходит челка-шторка

Одно из главных преимуществ челки-шторки — ее универсальность. Она подходит практически всем формам лица:

Овальное лицо — идеально подчеркивает гармонические черты.

Круглое лицо — визуально вытягивает и делает его более стройным.

Квадратное лицо смягчает четкие линии челюсти.

Сердцеобразное лицо уравновешивает узкий подбородок и высокий лоб.

Также этот тип челки прекрасно подходит для большинства типов волос: прямых, волнистых, тонких, средней густоты. Единственное исключение — очень вьющиеся или афро-волосы, для которых нужен особый подход мастера.

Еще одно преимущество — челка-шторка хорошо выглядит даже в собранных прическах: пучках, хвостах, косах.

Почему именно челка-шторка

Многие боятся классической челки из-за сложности в уходе и длительного процесса отращивания. Но челка-шторка гораздо легче в ношении:

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Быстро отрастает и сливается с длиной волос — не будет «переходного периода».

Легко убрать с лица — можно заколоть невидимками или заплести в прическу.

Меньше подстриганий, достаточно коррекции раз в 4–6 недель (хотя для идеальной формы желательно каждые 2–4 недели).

Как правильно подстричь челку-шторку

Хотя кажется, что это простая форма, сделать ее лучше у профессионального стилиста. Основные особенности стрижки:

центральная часть более короткая — обычно на уровне бровей или чуть ниже;

боковые пряди удлиняются до висок или подбородка;

кончики мягко филируются для плавного перехода.

Идеально сочетается с такими стрижками, как каскад, волчий срез (wolf cut), боб со слоями. Перед визитом к мастеру лучше подготовить несколько фото примеров желаемого результата.

Как ухаживать за челкой-шторкой

Хотя она проще в ношении, уход все же нужен:

Подстригание каждые 3–4 недели, чтобы форма оставалась идеальной.

Легкая укладка после мытья — желательно сушить сначала челку, а затем другие волосы.

Стайлинг: для создания текстуры используйте спрей с морской солью или легкой пеной.

Быстрая коррекция в течение дня: достаточно слегка смочить и высушить феном и придать форму.

Как сделать укладку

Правильная укладка — залог стильного вида:

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Сушите челку отдельно. Начинайте укладку именно с челки, пока волосы еще влажные. Сушите из стороны в сторону. Используйте фен с насадкой-концентратором и направляйте струю воздуха в обе стороны, создавайте естественный изгиб. Формируйте «С»-образную форму. По желанию используйте клипсы без изломов, чтобы зафиксировать изгиб, пока волосы охлаждаются. Легкий финиш. Можно добавить каплю масла или сыворотки для блеска.

Нужно ли слоение к челке

Всё индивидуально. Если хотите легкости и объема — слои прекрасно дополнят образ. Без слоев челка выглядит более выразительно и графически. Если ваши волосы тонкие — легкая многоуровневая стрижка поможет придать объем.

Челка-шторка — отличный способ освежить образ, но не изменять кардинально длину волос. Она подходит практически всем, легко укладывается и хорошо выглядит в разных прическах.