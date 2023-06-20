Что делать, чтобы макияж не поплыл в жару: звезда реалити поделилась простым лайфхаком

В жару, когда капельки пота появляются на лбу, щеках, висках и над верхней губой, очень сложно сохранять идеальный макияж, а иногда это бывает необходимо.

Что делать, если вам нужно выглядеть идеально, например, на собственной свадьбе, а на улице при этом 30 градусов в тени, как нанести макияж и потом его не размазать по всему лицу, вытирая капельки пота.

Оказывается, выход есть. Звезда реалити-шоу "Остров любви" Оливия Эттвуд поделилась гениальным лайфхаком в своем Instagram видео.

Все очень просто: Оливия предлагает перед нанесением макияжа обработать особенно потеющие зоны на лице обычным сухим дезодорантом. Затем нанесите все, что обычно используете: тональный крем, консилер, возможно, пудру и фиксирующий спрей. Звезда реалити, в частности, предлагает использовать фиксирующий спрей перед тем, как наносить пудру.

Также Оливия обращает внимание на два важных момента. Во-первых, дезодорант для лица должен быть отдельным и использоваться только для лица. Не стоит пользоваться дезодорантом для подмышек.

Во-вторых, звезда предупреждает, что не стоит пользоваться этим трюком часто - только в особых случаях, потому что ваша кожа точно будет от этого не в восторге.

Читайте также: