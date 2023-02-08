Что делать, чтобы получаться лучше на фотографиях: лайфхаки, которые работают

Всегда неприятно, когда ты видишь свою фотографию и она тебе не нравится. Вы, конечно, слышали, что камера прибавляет 10 килограммов, но благодаря высокому разрешению камер смартфонов может также показаться, что она добавляет еще и 10 лет и, кажется, увеличивает каждый недостаток лица.

К счастью, есть несколько простых способов получаться на фотографиях лучше.

Хитрыми лайфхаками для красоты и идеальных кадров поделился Womans World.

Хайлайтер-желе, чтобы "поднять" черты лица

Нанесение блестящего вазелина на стратегически важные участки лица помогает отражать свет на коже, оптически оживляя черты лица и компенсируя любую дряблость. Также он придает лицу эффектное влажное сияние.

Что делать

После окончания макияжа нанесите небольшое количество хайлайтера размером с горошину на выступающие части лица: верхнюю часть скул, переносицу, надбровные дуги, лоб, подбородок и дугу Купидона - область над изгибом верхней губы, затем растушуйте.

Массаж лица для придания коже свежести и упругости

Массаж лица не только доставляет удовольствие, но и освежает кожу. Втирание успокаивающего масла для лица усиливает приток крови к поверхности кожи, придавая вашему лицу сияние молодости, которое нейтрализует тусклый или землистый цвет лица.

Что делать

Нанесите на пальцы три капли масла для лица, затем круговыми движениями помассируйте линию подбородка, щеки, область под глазами, уши и лоб, уделяя каждой области по одной минуте.

Кожура банана для отбеливания зубов

Фото: Credits

Уникальные соединения фруктовой кожуры действуют как естественные отбеливатели, которые впитываются в зубы, разрушая застаревшие пятна. Кроме того, при втирании в зубы слегка зернистая текстура мякоти мягко удаляет налет, который делает зубы тусклыми.

Что делать

Втирайте кусочек банановой кожуры в зубы круговыми движениями в течение двух минут. Оставьте на 10 минут, затем используйте сухую зубную щетку, чтобы удалить остатки кожуры и прополощите рот водой.

Попробуйте телесную подводку, чтобы сделать глаза ярче, а взгляд - более ясным

Проведение телесной подводки по водной линии нижнего века скрывает покраснение внутреннего края глаза, поэтому белки глаз мгновенно становятся ярче. Мягкий, ненавязчивый оттенок зрительно расширяет глаза, поэтому вы будете выглядеть еще бодрее.

Что делать

Используйте нюдовую подводку для глаз, чтобы избавиться от усталости глаз.

Фото: Credits

Чтобы выглядеть стройнее: попробуйте эти 3 приема

Если вы хотите сделать свое лицо и фигуру стройнее на фотографиях, эти три простых приема помогут вам чувствовать себя увереннее:

Чтобы убрать второй подбородок, представьте себе теннисный мяч

Натяните подбородок вперед, описав небольшую дугу, как будто под ним находится теннисный мяч, затем улыбнитесь и задержитесь в этой стойке. Это простое движение растягивает и удлиняет шею, делая подбородок точеным.

Сделайте поворот

Встаньте, повернув голову к камере, слегка поверните тело в сторону, а затем улыбнитесь. Тонкий изгиб создает иллюзию более плоского живота, помогая вашему силуэту выглядеть более длинным, стройным и узким.

Оторвите руки от туловища

Держите руки немного в стороне от тела или положите их на бедра. Когда руки прижимаются к телу, это может сделать их и тело более толстым, но пространство между ними визуально облегчит силуэт.

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