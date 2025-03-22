Что можно и чего нельзя делать со здоровыми ногтями

Ногти – это не только эстетика, но и индикатор здоровья. Когда вы уделяете им должное внимание, можно не только сохранить их красоту, но и избежать многих проблем.
Издание Mayo Clinic рассказало о том, как правильно ухаживать за ногтями, чтобы они оставались крепкими и здоровыми. Вот что нужно знать, чтобы поддерживать их в самом лучшем состоянии.
Ногти: что типично, а что нет
Ногти растут из зоны под кутикулой и состоят из кератина – белка, формирующего их структуру. Здоровые ногти гладкие, без вмятин, борозд или изменения цвета. В норме могут появляться вертикальные бороздки, которые становятся более заметными с возрастом, а также белые пятна или полосы из-за незначительных травм.
Однако следует обратиться к врачу, если вы заметили:
- изменения цвета (желтизна, потемнение, темные полосы);
- искривление или утолщение ногтей;
- бороздки, вмятины, ямочки;
- отслоение ногтя от ногтевого ложа;
- кровотечения, боль или отек вокруг ногтей;
- нарушение роста ногтя.
Уход за ногтями: что делать
Чтобы сохранить красоту и здоровье ногтей:
- Храните их сухими и чистыми. Влага способствует размножению микробов. При мытье посуды или работе с химикатами используйте перчатки.
- Поддерживайте гигиену ногтей. Используйте острые ножницы или кусачки, обрезайте ногти прямо, а концы закругляйте.
- Увлажняйте руки и кутикулу. Вотрите крем или масло для ногтей, чтобы предотвратить ломкость.
- Используйте укрепители ногтей. Они помогают улучшить структуру пластины.
- Сбалансированно питайтесь. Дефицит витаминов, особенно биотина, может приводить к ломкости ногтей.
Уход за ногтями: чего нельзя
Чтобы избежать проблем с ногтями, не делайте следующее:
- Не грызите ногти и не обдирайте кутикулу. Это может вызвать появление инфекции.
- Не отрывайте заусеницы. Их следует аккуратно обрезать.
- Не используйте агрессивные средства для ногтей. Ацетон в жидкости для снятия лака пересушивает пластину.
- Не игнорируйте проблему. Если ногти стали ломкими, слоятся или изменили цвет, обратитесь к дерматологу.
Маникюр и педикюр: на что обратить внимание в салоне
- Выбирайте салоны с лицензией и проверяйте сертификаты мастера.
- Убедитесь, что инструменты стерилизованы.
- Не разрешайте удалять кутикулу – это защитный барьер от микробов.
- Если вы делаете педикюр, узнайте, как обрабатываются ванночки для ног.
Следуйте этим простым правилам и ваши ногти всегда будут ухоженными и здоровыми.
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