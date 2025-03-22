Что можно и чего нельзя делать со здоровыми ногтями

Ногти – это не только эстетика, но и индикатор здоровья. Когда вы уделяете им должное внимание, можно не только сохранить их красоту, но и избежать многих проблем.

Издание Mayo Clinic рассказало о том, как правильно ухаживать за ногтями, чтобы они оставались крепкими и здоровыми. Вот что нужно знать, чтобы поддерживать их в самом лучшем состоянии.

Ногти: что типично, а что нет

Ногти растут из зоны под кутикулой и состоят из кератина – белка, формирующего их структуру. Здоровые ногти гладкие, без вмятин, борозд или изменения цвета. В норме могут появляться вертикальные бороздки, которые становятся более заметными с возрастом, а также белые пятна или полосы из-за незначительных травм.

Однако следует обратиться к врачу, если вы заметили:

изменения цвета (желтизна, потемнение, темные полосы);

искривление или утолщение ногтей;

бороздки, вмятины, ямочки;

отслоение ногтя от ногтевого ложа;

кровотечения, боль или отек вокруг ногтей;

нарушение роста ногтя.

Уход за ногтями: что делать

Чтобы сохранить красоту и здоровье ногтей:

Храните их сухими и чистыми. Влага способствует размножению микробов. При мытье посуды или работе с химикатами используйте перчатки.

Влага способствует размножению микробов. При мытье посуды или работе с химикатами используйте перчатки. Поддерживайте гигиену ногтей. Используйте острые ножницы или кусачки, обрезайте ногти прямо, а концы закругляйте.

Используйте острые ножницы или кусачки, обрезайте ногти прямо, а концы закругляйте. Увлажняйте руки и кутикулу. Вотрите крем или масло для ногтей, чтобы предотвратить ломкость.

Вотрите крем или масло для ногтей, чтобы предотвратить ломкость. Используйте укрепители ногтей . Они помогают улучшить структуру пластины.

. Они помогают улучшить структуру пластины. Сбалансированно питайтесь. Дефицит витаминов, особенно биотина, может приводить к ломкости ногтей.

Уход за ногтями: чего нельзя

Чтобы избежать проблем с ногтями, не делайте следующее:

Не грызите ногти и не обдирайте кутикулу. Это может вызвать появление инфекции.

Не отрывайте заусеницы. Их следует аккуратно обрезать.

Не используйте агрессивные средства для ногтей. Ацетон в жидкости для снятия лака пересушивает пластину.

Не игнорируйте проблему. Если ногти стали ломкими, слоятся или изменили цвет, обратитесь к дерматологу.

Маникюр и педикюр: на что обратить внимание в салоне

Выбирайте салоны с лицензией и проверяйте сертификаты мастера.

Убедитесь, что инструменты стерилизованы.

Не разрешайте удалять кутикулу – это защитный барьер от микробов.

Если вы делаете педикюр, узнайте, как обрабатываются ванночки для ног.

Следуйте этим простым правилам и ваши ногти всегда будут ухоженными и здоровыми.

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