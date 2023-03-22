Чтобы были ровными и гладкими: парикмахер рассказал, как правильно сушить волосы

Если у вас вьющиеся или пушащиеся волосы и вам никак не удается добиться идеальной гладкости и блеска, возможно, вы просто неправильно их сушите.

Очень часто обладательницы вьющихся волос жалуются на то, как сложно их вытянуть и добиться идеальной гладкости.

Чтобы волосы были блестящими, прямыми и гладкими, важно правильно их высушивать. Как это делать, рассказал и показал парикмахер Рэйчел Валентайн в TikTok.

Купите мощный фен

Во-первых, вам нужен хороший фен, лучше всего - профессиональный, потому что он имеет большую мощность и подогревает воздух до правильной температуры. Более дешевые или старые фены недостаточно мощные, а вам нужна мощность, чтобы пригладить волосы.

Пользуйтесь насадкой

Во-вторых, вам нужна насадка. Не стоит сушить волосы без насадки. Всегда пользуйтесь насадкой, которая направляет воздух в одну тонкую полоску.

Направляйте поток воздуха вниз

Вам нужно направить поток воздуха вниз по вашим волосам. Вне зависимости от того, пользуетесь вы щеткой или сушите волосы без нее, всегда направляйте воздух вниз.

Не давайте прядям провисать

"Если вы сушите волосы с щеткой, следите за тем, чтобы они были всегда мягко натянуты, не давайте прядям провисать. Только так вам удастся сделать их гладкими".

Читайте также: