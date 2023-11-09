Чтобы быть очаровательной: топ-3 прически на каждый день

Блоггерша Бекс в своем ТикТок-блоге показала 3 разные прически, которые подойдут на каждый день и требуют мало времени.

Вариант первый

Для этой прически вам понадобятся два маленьких зажима "краб". Сначала на затылке сделайте хвост, завяжите резинкой. Далее разделите его на две равные части. Закрутите верхнюю половину, уложите над резинкой и зафиксируйте зажимом. Так же закрутите вторую часть, но уложите уже под резинкой и зафиксируйте вторым "крабом".

Вариант второй

Для него подготовьте заколку с бантиком или обычную шелковую ленту. Разделите волосы горизонтально, соберите верхнюю часть вкупе и завяжите маленькой резинкой, не вытягивая полностью хвост, чтобы остался небольшой пучок. Зацепите заколку над резинкой, чтобы прикрыть или завяжите ленту бантиком, обмотав поверх нее.

Вариант третий

Для этой прически отделите волосы сверху, завяжите хвостик резинкой. Вытяните спереди по бокам по одной прядке. Пальцами разделите волосы посередине над резинкой, и протяните через отверстие часть хвоста в пучок, оставив концы сверху. Закрепите небольшим зажимом пучок на затылке и прикройте его опустив концы вниз.

Напомним: ранее мы описали топ-5 причесок с зажимом "краб".

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