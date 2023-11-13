Чтобы не были, как мочалка: как обуздать непослушные вьющиеся волосы

Некоторые даже не подозревают, что излишняя пушистость и спутанность возникают не из-за неправильно подобранного ухода, хотя, конечно, это также важный аспект, а неправильного расчесывания волос.

Уэйл обладательница длинных, густых и вьющихся волос, которые она научилась укрощать, а теперь регулярно делится лайфхаками по уходу со своими 570 тысячами подписчиков в Instagram.

Красавица показала правильный способ расчесывания и формирования локонов с помощью щетки. Важно делать это пока волосы еще мокрые после мытья.

Следуйте видео-инструкциям девушки и вы будете приятно удивлены результату.

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