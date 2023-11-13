Чтобы не были, как мочалка: как обуздать непослушные вьющиеся волосы

Женщины с вьющимися волосами часто сталкиваются с проблемами пушистости и спутывания. Блоггерша Уэйл Ривера рассказала подписчикам, как этому помочь.
Некоторые даже не подозревают, что излишняя пушистость и спутанность возникают не из-за неправильно подобранного ухода, хотя, конечно, это также важный аспект, а неправильного расчесывания волос.
Уэйл обладательница длинных, густых и вьющихся волос, которые она научилась укрощать, а теперь регулярно делится лайфхаками по уходу со своими 570 тысячами подписчиков в Instagram.
Красавица показала правильный способ расчесывания и формирования локонов с помощью щетки. Важно делать это пока волосы еще мокрые после мытья.
Следуйте видео-инструкциям девушки и вы будете приятно удивлены результату.
Читайте также:
- Осеннее выпадение волос: как бороться и нужно ли
- Всего два ингредиента: блоггерша раскрыла секрет маски, благодаря которой отрастила волосы до талии.
- Обратная мойка волос для объема и блеска: новый тренд TikTok, который работает
- Элегантно и просто: топ-5 причесок с зажимом "краб"