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Чтобы не были, как мочалка: как обуздать непослушные вьющиеся волосы

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
150
Время на прочтение
1 мин
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Чтобы не были, как мочалка: как обуздать непослушные вьющиеся волосы

Как укротить вьющиеся волосы / Фото: Credits

Женщины с вьющимися волосами часто сталкиваются с проблемами пушистости и спутывания. Блоггерша Уэйл Ривера рассказала подписчикам, как этому помочь.

Некоторые даже не подозревают, что излишняя пушистость и спутанность возникают не из-за неправильно подобранного ухода, хотя, конечно, это также важный аспект, а неправильного расчесывания волос.
Уэйл обладательница длинных, густых и вьющихся волос, которые она научилась укрощать, а теперь регулярно делится лайфхаками по уходу со своими 570 тысячами подписчиков в Instagram.
Красавица показала правильный способ расчесывания и формирования локонов с помощью щетки. Важно делать это пока волосы еще мокрые после мытья.
Следуйте видео-инструкциям девушки и вы будете приятно удивлены результату.

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Дата публикации
Просмотры
150
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