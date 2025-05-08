"Coca-Cola" вместо шампуня: блогер проверяет популярный лайфхак

"Coca-Cola" вместо шампуня / © Credits

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Фешнблогер beautymariyka проверила новый лайфгак из TikTok и вместо шампуня помыла голову обычной "Coca-Cola", что из этого получилось она рассказала и показала в видео.

Coca-Cola содержит фосфорную кислоту с очень низким pH, поэтому когда вы наносите её на волосы, его чешуйки стягиваются, благодаря чему пряди выглядят ровными, а локоны более четкими. Некоторые говорят, что сахар делает волосы более тяжелыми и наполненными.

Удивительно, но после использования "Coca-Cola" волосы стали более блестящими и мягкими. Они сразу стали более густыми, словно увеличились в половину объема. Его легко расчесывать, будто после использования хорошего кондиционера, а внешне было ощущение, что это кератиновое выравнивание.

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Конечно, следует помнить, что влияние "Coca-Cola" на волосы может быть индивидуальным и реакция разных типов волос может отличаться. В комментариях к видео писали, что не рекомендуется использовать "Coca-Cola" на окрашенный блонд, ведь волосы могут стать очень сухими и будут напоминать солому. Также этот метод может не сработать на вьющихся волосах и у вас не будет никакого результата. Поэтому, прежде чем экспериментировать, следует тщательно все продумать или проконсультироваться со специалистом.

Одной из первых, кто заговорил об использовании "Coca-Cola" для ухода за волосами, была модель и актриса Сьюки Уотерхаус. Она как-то призналась, что ей не очень нравятся ее волосы и именно "Coca-Cola" делает их в меру взъерошенно-волнистым.

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