Дерматолог назвала три вещи, которые разрушают ваши ногти

На здоровье наших ногтей влияет много факторов. Это и состояние организма и питание, и образ жизни, и много внешних. Но есть три вещи, которые буквально убивают наши ногти.

Как часто мы вредим нашим ногтям, когда кусаем их, сдираем с них покрытие или занимаемся домашней работой без перчаток. Кроме того, не все следят за питанием и забывают регулярно принимать витамины и микроэлементы, которые важны для красоты и здоровья ногтей.

Дерматолог Линдси Зубрицки назвала три главные вещи, которые разрушают ногти.

Агрессивное снятие лака

Когда у вас на ногтях гель или шеллак, который уже изрядно отрос или отстает по краям, появляется соблазн снять его агрессивно, проще говоря содрать с ногтей. Поступая так, вы полностью разрушаете ногтевое ложе. Вы делаете его действительно нездоровым, тонким и ломким.

Отсутствие защиты от ультрафиолетового излучения

Дерматолог считает, что серьезный вред ногтям и коже рук вы наносите под УФ лампами, когда делаете маникюр. Чтобы минимизировать этот вред, Линдси рекомендует использовать солнцезащитный крем или надевать специальные перчатки без кончиков пальцев.

Недостаточное увлажнение

Одна из самых вредных для ногтей вещей — это недостаточное увлажнение. Необходимо регулярно увлажнять кутикулу и кожу рук. Использование увлажняющих кремов для рук и кутикулы должно стать ежедневным ритуалом, если вы хотите иметь здоровые и красивые ногти.

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