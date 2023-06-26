Длинные волосы после 50 лет: почему это больше не табу и как за ними правильно ухаживать

Волосы длиннее плеч раньше были табу для женщин старше 50 лет, но, к счастью, времена меняются.

Как только нашим мамам и бабушкам исполнялось 50 лет, они начинали просить парикмахеров сделать им все более короткие стрижки. Женщины в этом возрасте отказывались от беззаботных хвостиков и выбирали прически, которые нуждались в укладке и частой подкраске.

На самом деле нет ничего плохого в том, чтобы носить короткие стрижки в любом возрасте, но, если вам нравится простота длинных волос, нет причин отказывать себе в этом. Если вам за 50 и вы предпочитаете носить длинные волосы, не стесняйтесь делать это.

Конечно, текстура и цвет наших волос меняются с годами и будут продолжать меняться, что может сделать более длинную прическу более сложной. По мере того как мы становимся старше, тонкие волосы могут казаться тоньше и нежнее, а густые волосы становятся жесткими и грубыми. Поэтому Woman`s World попросил знаменитых парикмахеров, мастеров-колористов и дерматологов поделиться своими советами и рекомендациями о том, как иметь роскошные, блестящие, здоровые волосы после 50 лет, а также о том, как добиться самых эффектных причесок для длинных волос.

Что делать, если волосы истончаются

Когда вы становитесь старше, происходят две вещи: диаметр каждого отдельного волоса становится меньше, и у вас просто становится меньше волос. Чтобы сделать волосы более густыми, попробуйте использовать шампунь от перхоти, с кетоконазолом один или два раза в неделю, рекомендует Джошуа Зейхнер, доктор медицинских наук, директор косметических и клинических исследований в отделении дерматологии в Маунт больницы Синай в Нью-Йорке. Это противогрибковое соединение уничтожает крошечные дрожжевые грибки, которые могут вызывать воспаление кожи головы, которое приводит к выпадению волос, а также помогает перевести фолликулы в фазу активного роста, чтобы пряди могли расти гуще.

Также вы можете сделать свои длинные волосы более густыми, подстригая волосы прямо и добавляя слои, — предлагает Джо Витале, владелец салона Gerard Anthony Salon в Нью-Йорке. Витале рекомендует использовать шампунь для объема (и спрей для объема перед сушкой феном), который придаст волосам пышный вид.

Длинные волосы после 50-и лет: почему это больше не табу и как за ними правильно ухаживать / Фото: Credits

Что делать, если волосы жесткие, сухие или ломкие

Чем старше мы становимся, тем меньше натурального масла, увлажняющего волосы, производит наша кожа головы, из-за чего наши кудрявые или седые пряди кажутся еще более грубыми. На помощь приходит маска для волос из кокосового молока и меда. Жирные кислоты кокосового молока проникают в волосы, восстанавливая влажность и смягчая пряди, а витамин Е запечатывает кутикулу волос, придавая им дополнительный блеск. Кроме того, увлажняющий мед дополнительно ухаживает за волосами, делая их мягкими, блестящими и сильными.

Рецепт: смешайте 1 половину стакана кокосового молока и 2 ст. л. меда. Нанесите на все влажные волосы; оставьте на 15 минут, затем смойте. Повторяйте еженедельно, чтобы продлить результаты.

Длинные волосы после 50-и лет: почему это больше не табу и как за ними правильно ухаживать / Фото: Credits

Что делать, если волосы седые — как уберечь их от обесцвечивания

Если вы наслаждаетесь своими красивыми седыми волосами и думаете о том, чтобы отрастить их, вы должны помнить, что седина имеет тенденцию быстро окисляться, в результате чего волосы приобретают желтый или оранжевый оттенок. Нейтрализуйте его с помощью кондиционера с фиолетовым оттенком. Его фиолетовые пигменты мгновенно компенсируют медные, обесцвеченные тона. Используйте один раз в неделю вместо обычного кондиционера (чрезмерное использование может оставить волосы с фиолетовым оттенком).

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