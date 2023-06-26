Длинные волосы после 50 лет: почему это больше не табу и как за ними правильно ухаживать

Волосы длиннее плеч раньше были табу для женщин старше 50 лет, но, к счастью, времена меняются.
Как только нашим мамам и бабушкам исполнялось 50 лет, они начинали просить парикмахеров сделать им все более короткие стрижки. Женщины в этом возрасте отказывались от беззаботных хвостиков и выбирали прически, которые нуждались в укладке и частой подкраске.
На самом деле нет ничего плохого в том, чтобы носить короткие стрижки в любом возрасте, но, если вам нравится простота длинных волос, нет причин отказывать себе в этом. Если вам за 50 и вы предпочитаете носить длинные волосы, не стесняйтесь делать это.
Конечно, текстура и цвет наших волос меняются с годами и будут продолжать меняться, что может сделать более длинную прическу более сложной. По мере того как мы становимся старше, тонкие волосы могут казаться тоньше и нежнее, а густые волосы становятся жесткими и грубыми. Поэтому Woman`s World попросил знаменитых парикмахеров, мастеров-колористов и дерматологов поделиться своими советами и рекомендациями о том, как иметь роскошные, блестящие, здоровые волосы после 50 лет, а также о том, как добиться самых эффектных причесок для длинных волос.
Что делать, если волосы истончаются
Когда вы становитесь старше, происходят две вещи: диаметр каждого отдельного волоса становится меньше, и у вас просто становится меньше волос. Чтобы сделать волосы более густыми, попробуйте использовать шампунь от перхоти, с кетоконазолом один или два раза в неделю, рекомендует Джошуа Зейхнер, доктор медицинских наук, директор косметических и клинических исследований в отделении дерматологии в Маунт больницы Синай в Нью-Йорке. Это противогрибковое соединение уничтожает крошечные дрожжевые грибки, которые могут вызывать воспаление кожи головы, которое приводит к выпадению волос, а также помогает перевести фолликулы в фазу активного роста, чтобы пряди могли расти гуще.
Также вы можете сделать свои длинные волосы более густыми, подстригая волосы прямо и добавляя слои, — предлагает Джо Витале, владелец салона Gerard Anthony Salon в Нью-Йорке. Витале рекомендует использовать шампунь для объема (и спрей для объема перед сушкой феном), который придаст волосам пышный вид.
Что делать, если волосы жесткие, сухие или ломкие
Чем старше мы становимся, тем меньше натурального масла, увлажняющего волосы, производит наша кожа головы, из-за чего наши кудрявые или седые пряди кажутся еще более грубыми. На помощь приходит маска для волос из кокосового молока и меда. Жирные кислоты кокосового молока проникают в волосы, восстанавливая влажность и смягчая пряди, а витамин Е запечатывает кутикулу волос, придавая им дополнительный блеск. Кроме того, увлажняющий мед дополнительно ухаживает за волосами, делая их мягкими, блестящими и сильными.
Рецепт: смешайте 1 половину стакана кокосового молока и 2 ст. л. меда. Нанесите на все влажные волосы; оставьте на 15 минут, затем смойте. Повторяйте еженедельно, чтобы продлить результаты.
Что делать, если волосы седые — как уберечь их от обесцвечивания
Если вы наслаждаетесь своими красивыми седыми волосами и думаете о том, чтобы отрастить их, вы должны помнить, что седина имеет тенденцию быстро окисляться, в результате чего волосы приобретают желтый или оранжевый оттенок. Нейтрализуйте его с помощью кондиционера с фиолетовым оттенком. Его фиолетовые пигменты мгновенно компенсируют медные, обесцвеченные тона. Используйте один раз в неделю вместо обычного кондиционера (чрезмерное использование может оставить волосы с фиолетовым оттенком).
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