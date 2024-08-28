Духи: куда и как их правильно наносить

Нанесение духов – вероятно, последний шаг в рутине вашего ухода за собой. Нанесли здесь, намазали там и можно бежать по делам. Но не все так просто, как может показаться.

В ношении ароматов существует много нюансов, которые могут повлиять на их продолжительность. Места, на которые вы наносите духи, количество распылений, а также условия их хранения могут оказать значительное влияние на то, как долго аромат будет оставаться на вашей коже. На странице Aromagolic рассказали, как правильно наносить духи на тело, чтобы они держались подольше.

Не надо так делать:

Не желательно куда-либо наносить духи. Пользы от этого не будет и аромат исчезнет раньше, чем должен;

Нельзя растирать аромат на запястье. Это одна из первых ароматических привычек, которым мы когда-либо научились, потому что так поступали наши бабушки и мама. Однако втирание духов в кожу приводит к тому, что верхние ноты аромата исчезают и улетучиваются, прежде чем они успеют осесть на ней. Втирание аромата в кожу вызывает трение, которое может нагреть ее и изменить аромат;

Не следует наносить его на волосы. Спирт будет их сушить;

Не храните свой аромат в ванной. Пар от душа может взаимодействовать с ним. Вода, влажность и резкая смена температуры могут изменить композицию аромата и сократить срок годности вашего любимого флакона.

Кроме того, любой свет (особенно солнечный) может испортить ноты духов.

Как наносить духи:

Духи необходимо наносить на чистую кожу после душа;

Наносить их нужно на точки пульса, потому что там хорошее кровообращение;

Это зона под коленями, шея, внутренняя сторона локтей и запястья. Это теплые точки на вашем теле, которые излучают тепло и помогают аромату раскрыться. Наносите духи брызгая на несколько или все из них. Это позволит аромату держаться в течение всего дня.

Можно нанести духи на расческу и расчесать ею волосы;

Нанесение духов на одежду позволит аромату держаться в течение дня. Однако, будьте осторожны, духи могут оставить следы на ткани, особенно если это шелк. Аромат взаимодействует с тканью и может звучать несколько иначе, чем на коже. Однако это все еще будут ваши духи и ваш аромат. Можете попытаться распылить их в воздухе, а затем зайти в ароматное облако. Брызните немного на внутреннюю подкладку пальто или жакета.

Храните духи в прохладном, темном и сухом месте. Флакончик лучше держать в родной упаковке. Они обычно разработаны для того, чтобы обеспечить оптимальные условия для хранения ваших духов. Помните, у всех нас разные типы кожи и на одном человеке парфюм закрепится лучше, чем на другом. Но то, как вы его наносите, очень сильно влияет на то, как долго они будут окутывать вас вуалью своего аромата.

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