Двойная линия губ / © Credits

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Среди новых бьюти-трендов – техника двойной линии губ, которая помогает визуально увеличить губы и придать им выразительность. Как правильно использовать эту технику, чтобы получить гармоничный и стильный результат, рассказало издание Real Simple .

Что такое двойная линия губ

Двойная линия губ – это техника макияжа, при которой подчеркивается как естественный контур губ, так и так называемый "красный предел" – линия разграничения между губой и кожей вокруг нее. Использование двух контурных линий придает губам объем и четкость, делает их более выразительными.

Кому стоит попробовать

Эта техника особенно полезна тем, у кого естественный цвет губ почти не отличается от оттенка кожи, а это визуально уменьшает их выразительность. Также она прекрасно подходит для людей, которые хотят сделать губы более четкими и визуально полными.

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Как создать эффект двойной линии губ

Очистите губы и увлажните их с помощью бальзама. Если кожа губ сухая, сделайте легкий пилинг, чтобы избавиться от шелушения.

Вам понадобятся два оттенка:

Первый – на один-два тона темнее природного цвета губ. Им очертите контур губ в пределах их природной формы. Второй – более близкий к тону вашей кожи. Им очертите границу чуть выше первой линии.

Рисуйте легкими, равномерными штрихами, чтобы создать четкие, но естественные линии. Используйте качественный карандаш для губ, устойчивый к размазыванию, чтобы контуры не сливались между собой.

Помада должна оставаться в пределах внутреннего контура. Выберите оттенок, гармонирующий с одной из линий, чтобы избежать добавления третьего цвета. Если хотите более натуральный вид, вместо помады можно использовать прозрачный блеск или бальзам.

Советы

Рекомендуется соблюдать баланс между четкостью линий и естественностью. Карандаш для губ должен быть хорошо заточен, а нанесение – точным и аккуратным. Если вы не уверены в стойкости макияжа, следует закрепить результат бесцветной пудрой или фиксационным спреем.

Техника двойной линии губ – это не просто тренд, а способ создать утонченный и выразительный макияж. Следуя простым правилам нанесения, вы сможете достичь идеального образа, который подчеркнет вашу природную красоту и придаст уверенности в себе.