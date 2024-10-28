Дьявольская прическа к Хэллоуину: как легко создать интересный образ в домашних условиях

Хэллоуин – праздник, позволяющий экспериментировать и создавать невероятные образы. Прическа с рожками подходит для любой тематической вечеринки, а сделать ее можно собственноручно.
Блогер dkutaaa проверила интересный лайфхак, как сделать стильную прическу с рожками к празднику Хэллоуин, что точно придаст вашему образу чего-нибудь "дьявольского".
Что необходимо:
- Ободок с ушками (такие продаются в магазинах, с "кошачьими" ушками)
- Фольга
- Заколки
Что делать:
- Используя фольгу сделайте вместо "кошачьих" ушек на ободке симпатичные рожки. Не жалейте фольги, чтобы они были жесткие и не сломались;
- Расчешите волосы, сделайте посредине пробор и оставьте пряди у лица;
- Наденьте ободок и начните накручивать друг за другом пряди волос на рожки, так, чтобы фольги вообще не было видно. Каждую прядь закрепляйте шпильками.
- При необходимости можно использовать фиксатор для волос.
Образ с рожками отлично подходит как для демонического макияжа, так и для различных тематических костюмов, таких как "маленькая дьяволица", ведьма или мифическое существо. А поскольку вы можете самостоятельно контролировать размер и форму рожков, эту прическу легко адаптировать под ваши волосы.
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