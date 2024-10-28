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Дьявольская прическа к Хэллоуину: как легко создать интересный образ в домашних условиях

Дьявольская прическа к Хэллоуину: как легко создать интересный образ в домашних условиях

Дьявольская прическа к Геловину / Фото: Credits

Хэллоуин – праздник, позволяющий экспериментировать и создавать невероятные образы. Прическа с рожками подходит для любой тематической вечеринки, а сделать ее можно собственноручно.

Блогер dkutaaa проверила интересный лайфхак, как сделать стильную прическу с рожками к празднику Хэллоуин, что точно придаст вашему образу чего-нибудь "дьявольского".

Что необходимо:

  • Ободок с ушками (такие продаются в магазинах, с "кошачьими" ушками)
  • Фольга
  • Заколки

Что делать:

  1. Используя фольгу сделайте вместо "кошачьих" ушек на ободке симпатичные рожки. Не жалейте фольги, чтобы они были жесткие и не сломались;
  2. Расчешите волосы, сделайте посредине пробор и оставьте пряди у лица;
  3. Наденьте ободок и начните накручивать друг за другом пряди волос на рожки, так, чтобы фольги вообще не было видно. Каждую прядь закрепляйте шпильками.
  4. При необходимости можно использовать фиксатор для волос.

Образ с рожками отлично подходит как для демонического макияжа, так и для различных тематических костюмов, таких как "маленькая дьяволица", ведьма или мифическое существо. А поскольку вы можете самостоятельно контролировать размер и форму рожков, эту прическу легко адаптировать под ваши волосы.

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