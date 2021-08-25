Эффективный метод: участница шоу "Холостяк-11" поделилась секретом профилактики целлюлита

Екатерина Жук рассказала, что ей помогает эффективно бороться с целлюлитом.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" Екатерина Жук – девушка с подтянутой фигурой и красивой кожей. Чтобы так выглядеть, Катя регулярно за собой следит и ухаживает за телом.

Жук поделилась с Леди.ТСН.ua одним из секретов красоты – методами для профилактики целлюлита. Она утверждает, что этот способ эффективный, но главное – нужно не лениться.

Екатерина Жук/Instagram ekaterina_zhukk

Екатерина рекомендует делать все поэтапно:

"1. Готовим кожу. Сухой массажной щеткой с жесткой щетиной делаем "брашинг". В течение 5-7 минут массажируем ягодицы, бедра и живот.

Екатерина Жук/Instagram ekaterina_zhukk

2. На тело наносим масло. На бедрах делаем движения вверх-вниз, а на животе – круговые движения. Массируем силиконовой банкой 10-15 минут. Будьте аккуратны с банками, посмотрите видео на ютубе, как это делать. Потому что первый раз у меня был не очень удачный, и с огромными синяками, а это опасно.

3. Скрабируем все зоны. Как раз на этом этапе кожа готова принимать масла и витамины из скраба.

Екатерина Жук/Instagram ekaterina_zhukk

4. Душ. Советуют принимать контрастный душ. Но я пока к этому не готова, поэтому принимаю обычный.

5. Увлажняем кожу кремом или маслом для тела".

В добавку к этому нужно еще высыпаться, рекомендует Екатерина.

Екатерина Жук/Instagram ekaterina_zhukk

Эти процедуры Жук советует делать через день, в течение двух недель. Спустя месяц их можно повторить. Девушка убеждена, что ваша кожа скажет за это вам спасибо.

Екатерина Жук/Instagram ekaterina_zhukk

Ранее Катя поделилась советами, как держать себя в хорошей форме.

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