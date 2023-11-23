Эффектная прическа на свидание за 5 минут

5-минутная укладка – это идеальный способ изменить вид ваших волос без усилий.

Сначала отделите прядь из района макушки и закрепите его на затылке шпилькой.

Отделите две пряди спереди.

Соберите основной объем волос вместе, закрутите, поднимите вверх, спрятав внутрь концы, чтобы у вас образовалась своеобразная "ракушка".

Далее закрепите волосы шпильками, чтобы прическа держалась на месте.

Поправьте волосы в пучке и зафиксируйте лаком.

После этого прочешите передние пряди, чтобы придать корневый объем и зафиксировать лаком.

Этот образ идеально подойдет для волос на следующий день после мытья, поскольку это пойдет вам на пользу во время крепления и поможет создать мягкую форму без труда.

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