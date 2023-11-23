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Эффектная прическа на свидание за 5 минут

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
217
Время на прочтение
2 мин
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Эффектная прическа на свидание за 5 минут

Прическа на свидание / Фото: Credits

Стилистка Шантель Мари показала быстрый и красивый вариант прически, подходящий для романтической встречи

5-минутная укладка – это идеальный способ изменить вид ваших волос без усилий.

  • Сначала отделите прядь из района макушки и закрепите его на затылке шпилькой.
  • Отделите две пряди спереди.
  • Соберите основной объем волос вместе, закрутите, поднимите вверх, спрятав внутрь концы, чтобы у вас образовалась своеобразная "ракушка".
  • Далее закрепите волосы шпильками, чтобы прическа держалась на месте.
  • Поправьте волосы в пучке и зафиксируйте лаком.
  • После этого прочешите передние пряди, чтобы придать корневый объем и зафиксировать лаком.

Этот образ идеально подойдет для волос на следующий день после мытья, поскольку это пойдет вам на пользу во время крепления и поможет создать мягкую форму без труда.

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Дата публикации
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