Эффектная прическа на свидание за 5 минут

Стилистка Шантель Мари показала быстрый и красивый вариант прически, подходящий для романтической встречи
5-минутная укладка – это идеальный способ изменить вид ваших волос без усилий.
- Сначала отделите прядь из района макушки и закрепите его на затылке шпилькой.
- Отделите две пряди спереди.
- Соберите основной объем волос вместе, закрутите, поднимите вверх, спрятав внутрь концы, чтобы у вас образовалась своеобразная "ракушка".
- Далее закрепите волосы шпильками, чтобы прическа держалась на месте.
- Поправьте волосы в пучке и зафиксируйте лаком.
- После этого прочешите передние пряди, чтобы придать корневый объем и зафиксировать лаком.
Этот образ идеально подойдет для волос на следующий день после мытья, поскольку это пойдет вам на пользу во время крепления и поможет создать мягкую форму без труда.
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