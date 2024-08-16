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Эффектно и оригинально: блогер показала, как сделать прическу Рейниры Таргариен

Эффектно и оригинально: блогер показала, как сделать прическу Рейниры Таргариен

Прическа Рейниры Таргариен / Фото: lady.tsn.ua

Если вы обладательница длинных волос, попробуйте сделать королевскую прическу наследницы Железного трона.

Прическа Рейниры Таргариен, персонаж из сериала "Дом дракона", отличается своей элегантностью и королевским стилем. Обычно ее волосы оформлены в длинные, роскошные локоны или утонченные плетения, подчеркивающие ее статус и родословную.

Фешнблогер Christina Peart показала, как сделать прическу известной героини и почувствовать себя настоящей всадницей дракона.

Что понадобится:

  • Маленькие резинки;
  • Терпение.

Что делать:

  • Хорошо расчешите волосы и сделайте пробор посередине;
  • Отделите часть волос у лица, по макушке, заднюю часть волос можете убрать, чтобы она вам не мешала;
  • Возьмите прядь у лица (от пробора где-то до виска) и заплетите её в косу. Это должен быть колосок к макушке, а затем обычная коса;
  • С другой стороны, сделайте все тоже самое;
  • Возьмите прядь у лица, у виска, разделите её на две части, сверните каждую прядь спиралью, а затем скрутите две части вместе;
  • С другой стороны, сделайте все тоже самое;
  • Сзади соедините с помощью резинки две верхние косы со скрученными прядями;
  • Хвостик с косами поднимите наверх, чтобы он вам не мешал;
  • Волосы сзади разделите на три части и каждую часть заплетите в косу. У вас должно получиться три косы;
  • Теперь эти три косы заплетите в одну и закрепите резинкой;
  • Опустите две верхние косы (которые убирали, чтобы они вам не мешали) под основную косу (из трех кос) и зафиксируйте резинкой;
  • Можете украсить прическу специальным пирсингом для волос или небольшой шпилькой в форме серьги.
@tinipeart happy hotd sunday и CANNOT wait! Has anyone else switched from team black to team green this season?? @Game of Thrones #houseofthedragon #rhaenyratargaryen

Эта прическа подходит для особых событий или для создания элегантного образа, который подчеркнет королевскую аристократичность, словно вы — Рейнира Таргариен.

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