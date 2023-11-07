Элегантно и просто: топ-5 причесок с зажимом "краб"

Все женщины хотят выглядеть хорошо, но не всегда имеют достаточно времени, чтобы сделать идеальную прическу. Однако мода на зажимы в волосах не проходит и может помочь при создании красивой прически, к тому же сэкономить ваше время.

Блогер Морган часто радует своих подписчиков в Instagram новыми идеями быстрых причесок.

Мы подготовили подборку из 5 интересных вариантов, предложенных Морган, которые будут уместными на каждый день и праздник.

Вариант первый

Для первого варианта предварительно на ночь накрутите волосы на мягкие бигуди, а утром распустите и прочешите волосы, чтобы придать кудрям объем. После этого соберите волосы в низкий хвост, закрутите и заколите зажимом краб, подняв вверх. Концы, оказавшиеся у вас вверху, зафиксируйте шпильками, формируя пучок из объемных кудрей на макушке.

Вариант второй

Этот образ будет романтичным, поэтому на ваш зажим завяжите бантики из лент сверху и снизу так, чтобы они не мешали "крабу" раскрываться. Затем завяжите хвост на затылке, заплетите из него объемную косу и зафиксируйте на конце резинкой. После этого поднимите косу вверх и закрутите в пучок, немного растяните его в разные стороны и зафиксируйте вертикально зажимом.

Вариант третий

Отделите часть волос сверху и зафиксируйте резинкой сзади, не вытаскивая полностью хвост, чтобы получилась небольшая петля-пучок. Далее соберите волосы, которые оставались распущенными, и сделайте то же. Подберите концы, заведите их сбоку от пучков вверх и зафиксируйте зажимом по центру.

Вариант четвертый

Сделайте низкий хвост, но не вытаскивайте его конец, оставив пучок, закрутите хвост и оберните вокруг пучка, закрепите конец резинкой, спрятав под пучком. Немного растяните пучок и волосы от корней, чтобы придать объем. В конце захватите зажимом край пучка, с одной стороны закрепив его на голове.

Вариант пятый

Отделите верхнюю часть волос и зафиксируйте зажимом, чтобы не мешало. Накрутите основной объем волос снизу на тонкую плойку. Распустите верхнюю часть и накрутите. Разделите кудри, соберите в хвост, закрутите в объемный пучок, направляя концы по бокам вниз и зафиксируйте зажимом по центру. Концы заколите шпильками, чтобы придать форму.

Раньше мы писали о том, как сделать идеальный пучок- ракушку.

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