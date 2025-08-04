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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Салон красоты
Количество просмотров
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Время на прочтение
2 мин

Элегантный педикюр, как у Меган Маркл: как сделать дома без помощи мастера

Меган Маркл известна своим изяществом во всем, от одежды до макияжа. Ее стиль — это сочетание минимализма, элегантности и расслабленной изысканности.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

В разгар лета герцогиня Сассекская снова стала примером эстетического вдохновения, ведь ее фирменный педикюр в нежно-розовых тонах завладел сердцами стилистов и модниц по всему миру.

Если вы хотите повторить ее сдержанный, но роскошный летний педикюр дома, это проще, чем кажется. В своей статье издание Real Simple рассказало, как самостоятельно сделать педикюр в стиле Меган Маркл и сохранить ощущение королевской ухоженности в каждом шагу.

На первый взгляд это обычный розовый лак. Но секрет в деталях. Меган создает собственный оттенок, смешивая два нежно-розовых цвета: сатиновый розовый и бледно-розовый без перламутра. В результате получается деликатный, теплый тон, который идеально подходит к тону кожи. Именно такая тщательно подобранная палитра выглядит роскошно, классика, которая подходит к любой обуви, одежде и случаю.

Минимализм — новая роскошь

Сейчас в тренде — «эффектная простота». Меган идеально олицетворяет этот подход. Ее педикюр — пример сдержанной красоты, он выглядит просто, но на самом деле это результат тонкой эстетической работы. Такая комбинация цветов не только универсальна, но действительно изысканна. У вас будет ухоженный вид, без чрезмерных усилий для этого.

Даже если вы не профессиональный мастер, все же легко сможете создать элегантный педикюр своими руками. Главное — немного терпения, чистоплотность и правильные инструменты.

Вам понадобится

  • Пилка и баф для ногтей

  • Средство для удаления кутикулы или апельсиновая палочка

  • Увлажняющий крем или масло для стоп

  • База для лака

  • Два розовых лака: светло-розовый (почти белый нюд) и на оттенок темнее (теплый бежево-розовый)

  • Глянцевый топ

Как сделать педикюр

  1. Очистите ногти, придайте им желаемую форму, обработайте бафом.

  2. При необходимости смягчите кутикулу и аккуратно отодвиньте ее.

  3. Нанесите питательный крем на стопы и массируйте несколько минут. После этого обезжирьте ногти.

  4. Нанесите тонкий слой базового покрытия. Это защитит ногтевую пластину и поможет дольше держаться.

  5. Вариант 1: нанесите один слой более светлого лака, после высыхания один слой более темного.

  6. Вариант 2: смешайте оба цвета на палитре или фольге, чтобы создать собственный оттенок и нанести его на ногти.

  7. После высыхания нанесите глянцевый топ. Это придаст блеск и продлит устойчивость педикюра.

  8. После высыхания нанесите масло для кутикулы и снова увлажните стопы.

Педикюр в стиле Меган Маркл — это воплощение «тихой роскоши». Ничего лишнего, только элегантная простота, внимание к деталям и безупречная чистоплотность. Вы вполне можете сделать его самостоятельно дома и почувствовать себя ближе к королевскому стилю.

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