Элегантный педикюр, как у Меган Маркл: как сделать дома без помощи мастера

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

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В разгар лета герцогиня Сассекская снова стала примером эстетического вдохновения, ведь ее фирменный педикюр в нежно-розовых тонах завладел сердцами стилистов и модниц по всему миру.

Если вы хотите повторить ее сдержанный, но роскошный летний педикюр дома, это проще, чем кажется. В своей статье издание Real Simple рассказало, как самостоятельно сделать педикюр в стиле Меган Маркл и сохранить ощущение королевской ухоженности в каждом шагу.

На первый взгляд это обычный розовый лак. Но секрет в деталях. Меган создает собственный оттенок, смешивая два нежно-розовых цвета: сатиновый розовый и бледно-розовый без перламутра. В результате получается деликатный, теплый тон, который идеально подходит к тону кожи. Именно такая тщательно подобранная палитра выглядит роскошно, классика, которая подходит к любой обуви, одежде и случаю.

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Минимализм — новая роскошь

Сейчас в тренде — «эффектная простота». Меган идеально олицетворяет этот подход. Ее педикюр — пример сдержанной красоты, он выглядит просто, но на самом деле это результат тонкой эстетической работы. Такая комбинация цветов не только универсальна, но действительно изысканна. У вас будет ухоженный вид, без чрезмерных усилий для этого.

Даже если вы не профессиональный мастер, все же легко сможете создать элегантный педикюр своими руками. Главное — немного терпения, чистоплотность и правильные инструменты.

Вам понадобится

Пилка и баф для ногтей

Средство для удаления кутикулы или апельсиновая палочка

Увлажняющий крем или масло для стоп

База для лака

Два розовых лака: светло-розовый (почти белый нюд) и на оттенок темнее (теплый бежево-розовый)

Глянцевый топ

Как сделать педикюр

Очистите ногти, придайте им желаемую форму, обработайте бафом. При необходимости смягчите кутикулу и аккуратно отодвиньте ее. Нанесите питательный крем на стопы и массируйте несколько минут. После этого обезжирьте ногти. Нанесите тонкий слой базового покрытия. Это защитит ногтевую пластину и поможет дольше держаться. Вариант 1: нанесите один слой более светлого лака, после высыхания один слой более темного. Вариант 2: смешайте оба цвета на палитре или фольге, чтобы создать собственный оттенок и нанести его на ногти. После высыхания нанесите глянцевый топ. Это придаст блеск и продлит устойчивость педикюра. После высыхания нанесите масло для кутикулы и снова увлажните стопы.

Педикюр в стиле Меган Маркл — это воплощение «тихой роскоши». Ничего лишнего, только элегантная простота, внимание к деталям и безупречная чистоплотность. Вы вполне можете сделать его самостоятельно дома и почувствовать себя ближе к королевскому стилю.