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- Салон красоты
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Элегантный педикюр, как у Меган Маркл: как сделать дома без помощи мастера
Меган Маркл известна своим изяществом во всем, от одежды до макияжа. Ее стиль — это сочетание минимализма, элегантности и расслабленной изысканности.
В разгар лета герцогиня Сассекская снова стала примером эстетического вдохновения, ведь ее фирменный педикюр в нежно-розовых тонах завладел сердцами стилистов и модниц по всему миру.
Если вы хотите повторить ее сдержанный, но роскошный летний педикюр дома, это проще, чем кажется. В своей статье издание Real Simple рассказало, как самостоятельно сделать педикюр в стиле Меган Маркл и сохранить ощущение королевской ухоженности в каждом шагу.
На первый взгляд это обычный розовый лак. Но секрет в деталях. Меган создает собственный оттенок, смешивая два нежно-розовых цвета: сатиновый розовый и бледно-розовый без перламутра. В результате получается деликатный, теплый тон, который идеально подходит к тону кожи. Именно такая тщательно подобранная палитра выглядит роскошно, классика, которая подходит к любой обуви, одежде и случаю.
Минимализм — новая роскошь
Сейчас в тренде — «эффектная простота». Меган идеально олицетворяет этот подход. Ее педикюр — пример сдержанной красоты, он выглядит просто, но на самом деле это результат тонкой эстетической работы. Такая комбинация цветов не только универсальна, но действительно изысканна. У вас будет ухоженный вид, без чрезмерных усилий для этого.
Даже если вы не профессиональный мастер, все же легко сможете создать элегантный педикюр своими руками. Главное — немного терпения, чистоплотность и правильные инструменты.
Вам понадобится
Пилка и баф для ногтей
Средство для удаления кутикулы или апельсиновая палочка
Увлажняющий крем или масло для стоп
База для лака
Два розовых лака: светло-розовый (почти белый нюд) и на оттенок темнее (теплый бежево-розовый)
Глянцевый топ
Как сделать педикюр
Очистите ногти, придайте им желаемую форму, обработайте бафом.
При необходимости смягчите кутикулу и аккуратно отодвиньте ее.
Нанесите питательный крем на стопы и массируйте несколько минут. После этого обезжирьте ногти.
Нанесите тонкий слой базового покрытия. Это защитит ногтевую пластину и поможет дольше держаться.
Вариант 1: нанесите один слой более светлого лака, после высыхания один слой более темного.
Вариант 2: смешайте оба цвета на палитре или фольге, чтобы создать собственный оттенок и нанести его на ногти.
После высыхания нанесите глянцевый топ. Это придаст блеск и продлит устойчивость педикюра.
После высыхания нанесите масло для кутикулы и снова увлажните стопы.
Педикюр в стиле Меган Маркл — это воплощение «тихой роскоши». Ничего лишнего, только элегантная простота, внимание к деталям и безупречная чистоплотность. Вы вполне можете сделать его самостоятельно дома и почувствовать себя ближе к королевскому стилю.