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- Салон красоты
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Эпиляция воском: как ее сделать в домашних условиях
Удаление нежелательных волос — это не только об эстетике, но и о комфорте, уходе за собой и собственной уверенности. Если вы хотите попробовать восковую депиляцию в домашних условиях, но не знаете с чего начать, мы попробуем вам помочь.
Восковая депиляция — один из самых эффективных способов удаления волос на длительный срок (от 3 до 6 недель). В отличие от бритья, воск удаляет волосы с корнем, а регулярное использование может даже ослабить рост волос. Домашняя процедура позволяет сэкономить время и средства, в то же время обеспечивает ощущение свежести и ухоженности, рассказало издание American Academy of Dermatology Association.
Кому не стоит делать эпиляцию воском
Прежде чем начать процедуру, следует убедиться, что у вас нет противопоказаний:
Обгоревшая кожа или кожа с солнечными ожогами.
Очень чувствительная или поврежденная кожа.
Прием изотретиноина (лекарство против акне) в течение последних 6 месяцев.
Использование ретиноидов или средств с ретинолом — их следует прекратить за 3–5 дней до депиляции.
Также не рекомендуется самостоятельно делать бразильскую депиляцию дома — эта зона нуждается в осторожном, профессиональном подходе.
Как сделать восковую депиляцию дома
Подготовьте волосы. Оптимальная длина — 6–10 мм. Если волосы слишком длинные, подстригите их чистыми ножницами — это уменьшит боль и повысит эффективность процедуры.
Очистите и высушите кожу. Перед депиляцией осторожно вымойте теплой водой с мягким мылом или гелем для душа, затем тщательно высушите. Это удалит грязь, кожное сало и позволит воску лучше прилипнуть к волосам.
Согрейте воск. В зависимости от типа продукта (горячий, теплый или холодный воск) следуйте инструкциям изготовителя. Тестируйте температуру на запястье — воск должен быть приятно теплым, но не горячим.
Наносите воск правильно. Распределите воск в направлении роста волос. Работайте на небольших участках, чтобы лучше контролировать процесс и снизить дискомфорт.
Наложите тканевую или бумажную полоску. Плотно прижмите ее к воску, оставьте на несколько секунд.
Быстро снимите полоску. Одной рукой натяните кожу, а другой резко потяните полоску против роста волос. Делайте это уверенно — не тяните вверх или медленно, это только усугубляет боль. Если вы делаете депиляцию в неудобном месте (например, под мышками или на задней части бедра), попросите помощи у подруги или родственницы.
Что делать сразу после депиляции
Приложите холодный компресс или смоченную в холодной воде салфетку.
Избегайте горячего душа, сауны и спортивных нагрузок в течение суток.
Нанесите легкий увлажняющий крем, желательно без растительного масла или некомедогенный.
Надевайте свободную одежду.
Распространенные ошибки
Не отшелушиваете кожу перед процедурой: за день-два до депиляции рекомендуется сделать легкий пилинг, чтобы уменьшить риск вросших волос.
Депиляция во время менструации: в этот период болевой порог ниже, поэтому следует отложить процедуру.
Слишком часто удаляете волосы: дайте коже отдохнуть между процедурами минимум 3-4 недели.
Когда обращаться к врачу
Если после процедуры вы заметили:
Сильное покраснение, отек или сыпь, которая не проходит более 48 часов.
Признаки инфекции: гнойнички, воспаление, сильная боль.
Обратитесь к дерматологу — возможно, вам нужно специальное лечение или другие методы удаления волос.
Альтернативы для чувствительной кожи
Если после восковой депиляции кожа постоянно реагирует на раздражение, рассмотрите альтернативные варианты:
Сахарная эпиляция (шугаринг) — менее агрессивна к коже.
Кремы-депиляторы — быстро, но не для всех типов кожи.
Лазерная эпиляция — более дорогая, но дает длительный эффект и подходит для темных волос.
Домашняя восковая депиляция — это реально, доступно и эффективно. Но ключ к успеху — правильная подготовка, техника и уход после процедуры. Не торопитесь, будьте внимательны к сигналам своего тела — и результат порадует вас гладкой, здоровой кожей надолго.