Эпиляция воском: как ее сделать в домашних условиях / © Credits

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Восковая депиляция — один из самых эффективных способов удаления волос на длительный срок (от 3 до 6 недель). В отличие от бритья, воск удаляет волосы с корнем, а регулярное использование может даже ослабить рост волос. Домашняя процедура позволяет сэкономить время и средства, в то же время обеспечивает ощущение свежести и ухоженности, рассказало издание American Academy of Dermatology Association.

Кому не стоит делать эпиляцию воском

Прежде чем начать процедуру, следует убедиться, что у вас нет противопоказаний:

Обгоревшая кожа или кожа с солнечными ожогами.

Очень чувствительная или поврежденная кожа.

Прием изотретиноина (лекарство против акне) в течение последних 6 месяцев.

Использование ретиноидов или средств с ретинолом — их следует прекратить за 3–5 дней до депиляции.

Также не рекомендуется самостоятельно делать бразильскую депиляцию дома — эта зона нуждается в осторожном, профессиональном подходе.

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Как сделать восковую депиляцию дома

Подготовьте волосы. Оптимальная длина — 6–10 мм. Если волосы слишком длинные, подстригите их чистыми ножницами — это уменьшит боль и повысит эффективность процедуры. Очистите и высушите кожу. Перед депиляцией осторожно вымойте теплой водой с мягким мылом или гелем для душа, затем тщательно высушите. Это удалит грязь, кожное сало и позволит воску лучше прилипнуть к волосам. Согрейте воск. В зависимости от типа продукта (горячий, теплый или холодный воск) следуйте инструкциям изготовителя. Тестируйте температуру на запястье — воск должен быть приятно теплым, но не горячим. Наносите воск правильно. Распределите воск в направлении роста волос. Работайте на небольших участках, чтобы лучше контролировать процесс и снизить дискомфорт. Наложите тканевую или бумажную полоску. Плотно прижмите ее к воску, оставьте на несколько секунд. Быстро снимите полоску. Одной рукой натяните кожу, а другой резко потяните полоску против роста волос. Делайте это уверенно — не тяните вверх или медленно, это только усугубляет боль. Если вы делаете депиляцию в неудобном месте (например, под мышками или на задней части бедра), попросите помощи у подруги или родственницы.

Что делать сразу после депиляции

Приложите холодный компресс или смоченную в холодной воде салфетку.

Избегайте горячего душа, сауны и спортивных нагрузок в течение суток.

Нанесите легкий увлажняющий крем, желательно без растительного масла или некомедогенный.

Надевайте свободную одежду.

Распространенные ошибки

Не отшелушиваете кожу перед процедурой: за день-два до депиляции рекомендуется сделать легкий пилинг, чтобы уменьшить риск вросших волос.

Депиляция во время менструации: в этот период болевой порог ниже, поэтому следует отложить процедуру.

Слишком часто удаляете волосы: дайте коже отдохнуть между процедурами минимум 3-4 недели.

Когда обращаться к врачу

Если после процедуры вы заметили:

Сильное покраснение, отек или сыпь, которая не проходит более 48 часов.

Признаки инфекции: гнойнички, воспаление, сильная боль.

Обратитесь к дерматологу — возможно, вам нужно специальное лечение или другие методы удаления волос.

Альтернативы для чувствительной кожи

Если после восковой депиляции кожа постоянно реагирует на раздражение, рассмотрите альтернативные варианты:

Сахарная эпиляция (шугаринг) — менее агрессивна к коже.

Кремы-депиляторы — быстро, но не для всех типов кожи.

Лазерная эпиляция — более дорогая, но дает длительный эффект и подходит для темных волос.

Домашняя восковая депиляция — это реально, доступно и эффективно. Но ключ к успеху — правильная подготовка, техника и уход после процедуры. Не торопитесь, будьте внимательны к сигналам своего тела — и результат порадует вас гладкой, здоровой кожей надолго.

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