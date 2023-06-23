Если волосы быстро жирнеют, вы их неправильно сушите: стилист поделился идеей из старого журнала

Старые журналы иногда содержат довольно интересные и полезные советы и рекомендации.

О том, как правильно сушить волосы, чтобы они не жирнели на следующий день, стилист Эбби Юнг узнала из журнала 80-х годов, который случайно попал ей в руки.

Девушка тут же поделилась своим знанием в TikTok. Скорее всего, этот совет будет полезен многим.

Если у вас очень быстро жирнеют волосы и иногда выглядят недостаточно хорошо помытыми буквальна сразу после высыхания, это значит, что вы неправильно их сушите.

Многие из нас предпочитают не сушить мокрые волосы феном, а дожидаться, пока они высохнут сами, считая, что такой способ сушки наименее травматичен для волос. Однако в статье, которую прочитала Эбби, было написано, что излишки кожного сала сильнее прилипают к волосам, когда они высушены на воздухе. Утверждалось, что волосы, высушенные на воздухе, теряют кожное сало или жир медленнее, чем волосы, высушенные феном.

Поэтому, если вы просто даете волосам высохнуть естественным образом, вы, с одной стороны, не травмируете их горячим воздухом, а с другой - делаете их более надежным накопителем кожного сала, что, в свою очередь, ведет к более частому мытью.

В этой ситуации Эбби предлагает довольно остроумный выход. Она рекомендует после мытья сушить основную массу волос естественным способом, но при этом подсушивать феном корни.

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