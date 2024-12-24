Это носили все: пять главных украшений для волос 2024 года

Это простые решения, которые украшали волосы девушек в этом году во всем мире.
2024 год стал годом винтажа и аксессуаров. Многие блогеры, стритстайлеры и звезды пробовали экспериментировать с различными украшениями для волос, однако действительно популярными и вирусными стало не так много их них.
Ниже мы выделили пять украшений, которые чаще всего можно было увидеть как на улицах украинских городов, так и в Нью-Йорке, Париже, Лондоне и Милане.
Золотые каффы
Это оригинальное украшение на резинке просто взорвало Интернет. Девушки всячески экспериментировали с подобными каффами. Особенно популярной стала прическа-хвост причем как высоки так и низкий. Такая простая прическа, как оказалось, отличный выбор как для вечернего выхода, так и для ежедневной носки.
Крабики
Этот аксессуар был очень популярен в нулевых, однако в этом году случился его ренесанс. Крабики просто заполонили магазины и улицы и продавались в самых разных стилях и даже были декорированы тканью или мехом. Ими закалывали волосы совершенно разными способами. Это была незаменимая и универсальная вещь на лето. Вероятно, они останутся с нами и в 2025 году.
Банты
Coquette core, который в этом году был очень популярен, вернул в моду банты. Девушки завязывали и вплетали в волосы их совершенно разными способами, а также использовали для них как ленты, так и готовые банты из бархата. Прическа с таким аксессуаром выглядела романтично и очень по-девичьи.
Повязка
Этот аксессуар вернулся совершенно неожиданно и моментально стал трендом. Повязки разных цветов носили как знаменитости, так и инфлюенсеры, чем еще больше популяризировали их. В результате в 2024-м можно было увидеть много образов в стиле 60-х годов, как когда-то носила Катрин Денев или Брижит Бардо.
Заколки клик-клак
Этот аксессуар может показаться детским, но только в случае, когда он декорирован. В моде же в этом году были заколки оттенка металлик и главное правило тренда - их должно было быть много.
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