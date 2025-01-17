Это нужно делать: ежедневная двухминутная маникюрная рутина, помогающая поддерживать красоту ногтей

Поврежденные ногти нуждаются в ежедневном уходе — вот что вы должны знать и делать, чтобы они всегда выглядели безупречно.

У вас, наверное, уже есть обычная рутина по уходу за кожей лица и вы не пропускаете утренние или вечерние процедуры. Но когда в последний раз вы уделяли внимание своим ногтям? Хотя визита к мастеру маникюра каждые две недели может показаться достаточно, однако ваши ногти заслуживают ежедневного ухода, чтобы сохранять здоровье, крепость и природную красоту.

Ногти нуждаются в регулярном уходе для надлежащего роста, сохранении их визуальной привлекательности и предотвращении проблем, которые могут возникнуть из-за недостаточного внимания, рассказало издание Real Simple. Как и волосы, ногти постоянно растут и это требует регулярной подрезки, очищения и увлажнения. Это важно не только для здоровья ногтей и кожи вокруг, но и для их функциональности.

Хорошая новость, ежедневный уход за ногтями занимает не больше двух минут и требует минимума усилий. Все, что вам нужно – несколько основных средств, которые, вероятно, уже есть в вашем косметическом арсенале.

Быстрая и легкая рутина ежедневного ухода

Выполняйте эту несложную процедуру каждый день и ваши ногти всегда будут ухожены, будут крепкими и здоровыми.

Шаг 1: Соберите необходимые средства

Для ухода вам понадобятся:

Щетка для ногтей

Кусачки для ногтей

Пилка для ногтей

Баф для полировки

Масло для кутикулы

Увлажняющий крем для рук

Если хотите, можно добавить в список лак для укрепления ногтей. Хотя его не обязательно использовать каждый день, наносите его раз в неделю или при необходимости, чтобы дать ногтям дополнительную защиту.

Шаг 2: Очистка

Ваши руки в течение дня контактируют с разными поверхностями, а под ногтями накапливается грязь и бактерии. Используйте щетку для ногтей и немного мыла для тщательной очистки зоны под ногтями. Очистка не только обеспечивает гигиену, но и помогает избежать возможных инфекций.

Шаг 3: Полировка, подпиливание и обрезка

Ежедневное внимание к длине и форме ногтей поможет поддерживать их эстетичность и здоровье. Осмотрите ногти на наличие неровностей, заусенцев или шершавых краев. Подпиливайте их при необходимости, используйте пилу и полируйте бафом для блеска.

При обрезке ногтей следует соблюдать естественную форму ногтевой пластины. Особенно важно стричь ногти на ногах прямо во избежание их врастания.

Шаг 4: Увлажнение

Один из важнейших шагов по уходу за ногтями — регулярное увлажнение. Используйте питательный крем для рук или масло для кутикулы, чтобы защитить ногтевую пластину и кожу вокруг нее.

Кожа вокруг ногтей подвержена сухости, а это может приводить к образованию зазубрин и даже инфекциям. Нанесите увлажняющее средство на ногтевую пластину, кутикулу и ногтевые валики (кожа по бокам ногтя), чтобы обеспечить их комфорт и здоровье.

Если вы хотите добиться еще лучшего эффекта, наносите крем или масло перед сном и надевайте перчатки (или носки на ноги) – это создаст парниковый эффект и усилит увлажнение.

Шаг 5: Укрепление

Для дополнительной защиты и улучшения состояния ногтей можно использовать укрепляющие лаки. Они содержат протеины и другие питательные вещества, способствующие росту и укреплению ногтевой пластины. Этот шаг необязателен, но если ваши ногти часто ломаются или слоятся, укрепляющий лак станет вашим спасением.

Ежедневный уход – залог здоровья ваших ногтей

Уход за ногтями – это не только вопрос красоты, но и важный аспект вашего общего здоровья. Регулярная забота о них позволяет избежать многих проблем, включая ломкость, сухость и даже инфекции. Уделяя всего две минуты каждый день, вы обеспечите своим ногтям длительную защиту и ухоженный вид.

Не забывайте, ваши руки – это ваша визитная карточка.

Мы также писали о том, как масло для кутикулы сохранит красоту ваших рук и ногтей.

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