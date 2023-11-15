Это очень красиво: изысканный пучок в стиле оld money

Если вас увлекает стиль оld money, то стоит попробовать эту прическу.

Как сделать стильный пучок, показал блогер Керри Мюр в своем ТикТок, где за ней наблюдают более 5 миллионов подписчиков.

Для этой прически вам понадобится резинка и заколка-автомат в одной стилистике.

Для начала отделите верхнюю часть волос и зафиксируйте на затылке шпилькой-автомат.

После этого соберите все волосы в низкий хвост и завяжите резинкой, не вытягивая их до конца, образовав пучок. Оставшиеся концы оберните над резинкой и зафиксируйте ею.

Для выполнения этой прически Керри использовала резинку и шпильку золотого металлического оттенка. Вы же можете выбрать те, которые вам нравятся.

Напомним, ранее мы описали, как сделать идеальный пучок- ракушку.

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