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Это очень просто: блогер показала, как идеально выпрямить волосы и спрятать секущиеся кончики

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
272
Время на прочтение
1 мин
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Это очень просто: блогер показала, как идеально выпрямить волосы и спрятать секущиеся кончики

Как идеально выпрямить волосы / Фото: Credits

Идеально выпрямленные волосы без секущихся кончиков - мечта многих женщин.

Оказывается, чтобы выпрямить волосы и уменьшить секущиеся кончики очень просто. Для этого нужно знать всего несколько секретов. 
Секрет идеального выпрямления волос и красивых кончиков раскрыла блогер Одри Боос. 

Девушка поделилась своим лайфхаком в TikTok.

На коротком видео мы можем видеть, как Одри скользит щеткой по волосам перед выпрямителем. Специалист по волосам дала короткие рекомендации:

  • берите тонкие и широкие пряди;
  • двигайтесь медленно от основания волос к концам. 
@audboos how to straighten your hair the RIGHT way ‍♀️ #hairtutorial #straighthair #hairtok ♬ bad idea right? - Olivia Rodrigo

Также Одри показала трюк, который она использует, чтобы уменьшить появление секущихся кончиков. В самом конце каждой пряди Одри наклоняет выпрямитель вниз, чтобы слегка подвернуть и таким образом скрыть секущиеся кончики. 

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Дата публикации
Просмотры
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