Это очень просто: блогер показала, как идеально выпрямить волосы и спрятать секущиеся кончики

Оказывается, чтобы выпрямить волосы и уменьшить секущиеся кончики очень просто. Для этого нужно знать всего несколько секретов.

Секрет идеального выпрямления волос и красивых кончиков раскрыла блогер Одри Боос.

Девушка поделилась своим лайфхаком в TikTok.

На коротком видео мы можем видеть, как Одри скользит щеткой по волосам перед выпрямителем. Специалист по волосам дала короткие рекомендации:

берите тонкие и широкие пряди;

двигайтесь медленно от основания волос к концам.

Также Одри показала трюк, который она использует, чтобы уменьшить появление секущихся кончиков. В самом конце каждой пряди Одри наклоняет выпрямитель вниз, чтобы слегка подвернуть и таким образом скрыть секущиеся кончики.

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