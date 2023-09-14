Это очень просто: блогер показала, как идеально выпрямить волосы и спрятать секущиеся кончики

Идеально выпрямленные волосы без секущихся кончиков - мечта многих женщин.
Оказывается, чтобы выпрямить волосы и уменьшить секущиеся кончики очень просто. Для этого нужно знать всего несколько секретов.
Секрет идеального выпрямления волос и красивых кончиков раскрыла блогер Одри Боос.
Девушка поделилась своим лайфхаком в TikTok.
На коротком видео мы можем видеть, как Одри скользит щеткой по волосам перед выпрямителем. Специалист по волосам дала короткие рекомендации:
- берите тонкие и широкие пряди;
- двигайтесь медленно от основания волос к концам.
@audboos how to straighten your hair the RIGHT way ♀️ #hairtutorial #straighthair #hairtok ♬ bad idea right? - Olivia Rodrigo
Также Одри показала трюк, который она использует, чтобы уменьшить появление секущихся кончиков. В самом конце каждой пряди Одри наклоняет выпрямитель вниз, чтобы слегка подвернуть и таким образом скрыть секущиеся кончики.
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