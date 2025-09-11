Прически звезд / © ТСН

Когда речь идет о некоторых известных женщинах, мы часто вспоминаем также их прически, которые были неотъемлемой составляющей образа, который мы ассоциируем с ними. Существует много знаковых примеров знаменитостей, которые имели любимую прическу по крайней мере в течение части своей карьеры.

Итак, от ретро-образов прошлых десятилетий до знаменитостей, которые до сих пор носят те же фирменные прически, Woman&Home предлагает совершить путешествие в прошлое и вспомнить некоторые из наших любимых фирменных причесок звезд первой величины. Спойлер: они культовые.

Принцесса Диана и ее многослойная короткая стрижка

Принцесса Диана / © Associated Press

Вы можете сказать что-то вроде «стрижка принцессы Дианы» и быть вполне уверенными, что большинство людей, если не все, поймут, о чем вы говорите. Диана была известна своей чрезвычайно объемной, многослойной, короткой стрижкой, зачесанной набок.

Пернатая пикси от Джейми Ли Кертис

Джейми Ли Кертис / © Associated Press

Джейми Ли Кертис, уже десятилетиями имеет стрижку пикси как свой фирменный образ, и, похоже, это в ближайшее время не изменится.

В апреле 2025 года она рассказала о своем фирменном стиле в Instagram: «Когда я стригусь так, как мне нравится, и так, как мне идет, это дает мне свободу существовать без макияжа и мелкого лишнего мусора. Это дает мне уверенность, которой у меня никогда в жизни не было […] Я проснулась сегодня утром и подумала: „Ладно, теперь я похожа на себя“.

Маллетт от Долли Партон

Долли Партон / © Associated Press

Хотя с годами она эволюционировала, некоторые вариации стрижки стали ее визитной карточкой с момента ее первого появления — и мы рады видеть, что она все еще демонстрирует выразительный образ более 50 лет спустя.

Принцесса Уэльская Кэтрин

Принцесса Уэльская Кэтрин / © Getty Images

Если подумать о волосах Кейт Миддлтон, то, пожалуй, на ум приходят блестящие, свободно завитые волосы, уложенные феном. Хотя в течение многих лет ее видели с высокими прическами, это, безусловно, ее самая популярная прическа, и та, по которой большинство людей, пожалуй, знают ее лучше всего.

Небрежный пучок Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

Хотя Меган Маркл — еще одна королевская особа, которая любит пышные волосы, небрежная прическа считается ее визитной карточкой. Кроме того что она появлялась с этой прической на многих публичных мероприятиях и выступлениях, она даже сделала ее вариацию на своей свадьбе с принцем Гарри в 2018 году.

Пляжные волны Сиенны Миллер

Сиенна Миллер / © Associated Press

Вам достаточно оглянуться на несколько недавних публичных выходов Сиенны Миллер — от Уимблдона до премьер на красной дорожке, чтобы увидеть, что ультрасвободные пляжные волны — ее фирменная прическа. Хотя она время от времени отходит от него, именно этот образ является синонимом ее стиля бохо-шик.

Кучерявый маллет Тины Тернер

Тина Тернер / © Associated Press

Лохматые и небрежные прически Тины Тернер были почти такими же культовыми.

Боб Виктории Бекхэм

Виктория Бекхэм / © Associated Press

Прическа Виктории Бекхэм, прозванной «Пош», была образцом высокого градуированного боба в 2000-х, и это, несомненно, был ее фирменный образ.

Кудри Сандры О

Сандра О / © Associated Press

Хотя Сандра О часто меняла свой образ для появления на красной дорожке, демонстрируя все: от сложных высоких причесок до более утонченных стилей, но ее естественные распущенные кудри, ближе всего к ее фирменному образу.

Дженнифер Энистон не из «Рэйчел»

Дженнифер Энистон / © Associated Press

Противоречиво, но здесь мы говорим не о «Рэйчел». Хотя когда-то это был фирменный стиль Дженнифер Энистон, если посмотреть на ее лучшие образы за эти годы, она щеголяла более длинными, изогнутыми слоями волос.

Начесанные волосы Памелы Андерсон

Памела Андерсон / © Associated Press

Культовые начесанные волосы Памелы Андерсон — это, безусловно, одна из самых узнаваемых причесок 90-х.

Пикси Холли Берри

Холли Берри / © Associated Press

Одна из самых известных стрижек «пикси» в истории — это рваная прическа Холли Берри, здесь ее можно увидеть на церемонии вручения премии «Оскар» в 2003 году.

Геометрическая стрижка Мэри Квант

Мэри Квант / © Associated Press

Стрижка Мэри Квант от легенды парикмахерского искусства Видала Сассуна, которую также называют геометрической стрижкой, бесспорно является одной из самых известных причесок 60-х годов.

Анна Винтур и ее знаменитый боб с челкой

Анна Винтур / © Associated Press

Бывшая глава Vogue Анна Винтур десятилетиями носила свой фирменный изогнутый боб и прямую челку, часто в сочетании с шикарными солнцезащитными очками.

Перьевой каскад Фарры Фосетт

Фара Фосетт / © Associated Press

Если бы вам дали задание составить список пяти самых известных причесок 70-х годов, изогнутые слои перьев Фарры Фосетт почти гарантированно будут там.

«Улей» Эми Уайнхаус

Эми Уайнхаус / © Associated Press

Эми Уайнхаус была наиболее известна своим невероятным голосом, но также узнаваемой была ее пышная прическа «улей».

Многослойный боб с челкой Опры Уинфри

Опра Уинфри / © Associated Press

Как и многие звезды первой величины, Опра Уинфри на протяжении многих лет появлялась с огромным разнообразием причесок. Но в какой-то момент это было ближе всего к ее фирменной прическе — закругленный, волнистый многослойный боб с челкой из перьев.

Длинная грива Деми Мур

Деми Мур / © Associated Press

Хотя звезда, безусловно, экспериментировала с другими прическами, самыми известными из которых являются ее стрижка «биз» и последующая «пикси», когда речь идет о лучших образах Деми Мур, ее длинные, распущенные волосы, несомненно, являются ее визитной карточкой.

Короткие распущенные локоны Мэрилин Монро

Мэрилин Монро / © скриншот с видео

Мэрилин Монро, бесспорно, является одной из самых известных голливудских икон всех времен, не только когда речь идет о винтажных звездах экрана, а ее платиновые локоны, зачесанные набок, бесспорно являются ее визитной карточкой.

Длинная стрижка пикси Крис Дженнер

Крис Дженнер / © Getty Images

Можно сосчитать на пальцах одной руки, сколько раз Крис Дженнер видели без ее фирменной длинной стрижки «пикси», почти всегда в сочетании с перистой челкой.

Объемные волнистые локоны Джулии Робертс

Джулия Робертс / © Associated Press

Хотя Джулию Робертс в течение многих лет видели с разнообразными прическами и цветами, ее объемные, свободные, каштаново-рыжие локоны все еще остаются одной из ключевых причесок звезды.

Рваный боб Ширли Бесси

Ширли Бесси / © Associated Press

Хотя длина и точный стиль немного изменились с годами, любимой прической Ширли Бесси, возможно, является какой-то рваный, многослойный боб, высушенный феном с дополнительной высотой и объемом.

Растрепанный кудрявый лоб Джейн Фонды

Джейн Фонда / © Associated Press

Длинный боб был любимым образом Джейн Фонды на протяжении большей части ее карьеры, здесь его можно увидеть с ее фирменной укладкой.

Пляжные волнистые локоны Сары Джессики Паркер

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер — и, собственно, ее экранная героиня Кэрри Брэдшоу в фильме «Секс в большом городе» — так часто носила эти пляжные волнистые локоны, что они довольно близки к ее фирменному образу, который она носит и не первое десятилетие.

Глянцевая укладка Амаль Клуни

Амаль Клуни / © Associated Press

Фирменный образ Амаль Клуни — это, безусловно, более длинные прически, и чаще всего ее можно увидеть с блестящей укладкой феном и ультрамягкими, полированными волнами.

Огромные пряди Энди МакДауэлл

Энди МакДавелл / © Associated Press

Хотя мы иногда видим Энди Макдауэлл с более гладкой укладкой феном, ее естественные объемные локоны — это образ, который мы чаще всего ассоциируем с ней — и делаем это с девяностых годов.

Начес Жаклин Кеннеди

Жаклин Кеннеди / © Associated Press

Образ Джеки Кеннеди, безусловно, является одной из самых известных фирменных причесок первой леди. Это прическа, которая стала типичным примером одной из самых известных причесок 60-х годов.

Челка Брижит Бардо

Брижит Бардо / © Associated Press

Челка Брижит Бардо — обычно в сочетании с объемной прической, полуприподнятой или высокой — настолько известна, что она до сих пор является трендовой, как «челка Бардо», даже десятилетия спустя.

Даяна Росс и ее пышные кудри

Даяна Росс / © Associated Press

Дайана Росс до сих пор носит свои культовые, большие, объемные кудри даже спустя десятилетия после того, как она впервые сделала эту прическу одним из своих фирменных образов как королева Motown.

Шег Лизы Ринны

Лиза Ринна / © Associated Press

Хотя она немного изменила свою фирменную прическу в 2020-х годах, это всегда будет Лиза Ринна: рваная, многослойная, короткая стрижка «шег» с мелированием.