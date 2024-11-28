Гелевое покрытие: действительно ли оно вредит здоровью ногтей

Гелевый маникюр стал незаменимым выбором многих женщин. Он дарит долговременный блеск, отсутствие сколов и безупречный вид на недели.

Издание Real Simple рассказало, действительно ли такой маникюр безопасен для ногтей.

Что такое гелевый маникюр

Гелевый маникюр – это покрытие ногтей специальным гель-лаком. В отличие от обычного лака, он держится дольше, не облезает и остается глянцевым. Секрет в составе: акриловые мономеры и олигомеры образуют крепкое соединение под влиянием ультрафиолетового или светодиодного света. Это делает покрытие более густым, устойчивым и ярким.

Существует два типа гель-лаков:

Жесткий гель: позволяет не только покрывать, но и наращивать ногти. Мягкий гель: подходит для длительного маникюра, но легче снимается.

Оба типа имеют свои преимущества, но каждый нуждается в особом уходе.

Вреден ли гелевый маникюр

Ответ короткий – не всегда.

Современные формулы гель-лаков практически безвредны. Миф о том, что ногти должны дышать между маникюрами, не имеет научного подтверждения. Гель-лак, напротив, может оградить ваши натуральные ногти от воздействия окружающей среды.

Однако вред от гелевого маникюра возникает из-за неправильного нанесения, снятия и ухода.

Механические повреждения

Часто проблемы с ногтями возникают из-за:

Агрессивная шлифовка поверхности перед нанесением геля.

Неправильное снятие покрытия, например "отдирание" лака.

Используете неправильные инструменты для удаления геля.

Эти ошибки приводят к утончению ногтевой пластины, ее ломкости и расслоению.

Нестерильные инструменты

Если мастер не соблюдает стандарты стерилизации, существует риск грибковых или бактериальных инфекций.

УФ-лампы

Для закрепления гель-лака используются лампы, излучающие ультрафиолетовый свет. Оно связано с риском преждевременного старения кожи и развития рака. Хотя риски невелики, эксперты рекомендуют наносить солнцезащитный крем на руки за 20 минут до процедуры.

Длительное ношение лака

Никогда не оставляйте гелевый маникюр дольше трех недель. Даже если лак имеет идеальный вид, избыточный вес покрытия может привести к разрывам основания ногтей и механическим повреждениям.

Как правильно снимать гель-лак

Снятие гель-лака – это процесс, требующий терпения:

Напылите поверхность лака. Если это жесткий гель, сначала нужно аккуратно снять верхний слой пилочкой. Используйте 100% ацетон. Накройте каждый ноготь ватным диском, смоченным в ацетоне, и зафиксируйте фольгой. Оставьте на 10-15 минут. Снимите остатки. После размягчения геля осторожно снимите пушером или апельсиновой палочкой. Увлажните ногти. Нанесите масло для кутикулы и питательный крем.

Избегайте насильственного удаления геля. Если мастер вам грубо отрывает покрытие, лучше смените его.

Когда следует делать перерыв

Признаки того, что вашим ногтям нужен перерыв:

Ломкость и утончение ногтей.

Отслойка ногтевой пластины.

Сухая, поврежденная кутикула.

Рекомендуемый перерыв – от 2 недель до месяца. За это время ногти могут восстановиться. Для более серьезных повреждений может потребоваться до 8 недель. Чтобы ускорить восстановление, используйте масло для кутикулы и питательные кремы.

Советы:

Выбирайте качественные салоны с профессиональными мастерами.

Наносите солнцезащитный крем перед использованием УФ-ламп.

Не снимайте покрытие самостоятельно, особенно грубо.

Делайте перерывы, когда это необходимо.

Гелевый маникюр может стать вашим лучшим другом, если соблюдать правильный уход и избегать основных ошибок. Здоровье ваших ногтей всегда в ваших руках.

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