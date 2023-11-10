Гелевый маникюр: преимущества и меры предосторожности

Гель-маникюр - это салонная процедура, при которой используется более густой лак, чем при традиционном маникюре. Лак затвердевает под лампой и после этого может выглядеть великолепно до 3 недель.

О том, почему гелевый маникюр приобрел такую популярность и какие существуют правила его нанесения, Womans World рассказала Тамара Ди Лулло, опытный мастер маникюра.

И в отличие от обычных лаков для ногтей, гель-лаки изготовлены из ингредиентов, которые плотно прилегают к ногтю и достаточно прочны, чтобы выдерживать ежедневное ношение без сколов. Поэтому гель-маникюр сохраняет ногти идеальными намного дольше, чем маникюр с использованием обычного лака.

Гель — это то же самое, что Шеллак?

Распространенное заблуждение состоит в том, что гель и шеллак — это две совершенно разные процедуры. Это не так. По словам Ди Лулло, Shellac на самом деле представляет собой особую марку гелевых ногтей, созданную брендом CND. Это оригинальный гель-лак, который произвел революцию в ногтевой индустрии.

Несмотря на то, что помимо Shellac существует множество других брендов, у которых есть свои собственные гель-лаки, следует отметить, что Shellac сочетает в себе обычный лак и мягкий гель (в отличие от просто геля), поэтому он, как правило, более уязвим к сколам, чем другие. марки гелей. Тем не менее, поскольку формула Shellac содержит обычный лак, его обычно легче удалить ацетоном, когда вы готовы изменить цвет ногтей или снять покрытие.

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Преимущества гель-маникюра

Гелевый маникюр держится 2–3 недели.

Гелевый маникюр быстро сохнет.

Гелевой маникюр – отличный выбор для женщин старше 50 лет, поскольку с возрастом наши ногти становятся слабее и ломче, им обычно требуется дополнительная сила и защита.

Гелевый маникюр не теряет блеск со временем.

Гелевой маникюр выглядит естественно. Поскольку гель-лак наносится в 2-3 тонких слоя, это делает его более гибким в отличие от других техник маникюра, таких как, например, акрил.

Гелевый маникюр защищает натуральные ногти. Верхнее покрытие из твердого геля действует как барьер для ваших натуральных ногтей, защищая их от агрессивных химикатов, токсинов и загрязняющих веществ.

Как снять гелевый маникюр

Поскольку гель-лак предназначен для плотного прилегания к ногтю, удаление маникюра рекомендуется доверить профессионалам. При неправильном удалении гель может непреднамеренно удалить слои кератина с вашей натуральной ногтевой пластины, в результате чего они со временем станут слабыми и ломкими.

Процесс снятия гелевого маникюра начинается со спиливания поверхности ногтя, чтобы разрушить верхний слой. Затем на каждый ноготь кладут небольшие кусочки ваты, смоченные ацетоном, и накрывают алюминиевой фольгой. Через 10 минут фольгу убирают. Затем лак аккуратно удаляют палочкой для кутикулы, обнажая чистое и ровное ногтевое ложе. Когда все сказано и сделано, процесс удаления обычно занимает не более 15 минут.

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Меры предосторожности при гелевом маникюре

Хотя гелевый маникюр долговечен и выглядит красиво, он может быть немного жестким для ногтей. По данным Американской академии дерматологии, гелевый маникюр может вызвать ломкость, шелушение и растрескивание ногтей. Кроме того, частое использование гелевого маникюра может увеличить риск преждевременного старения кожи и, возможно, рака кожи. Это связано с тем, что большинство ламп для гелевого маникюра излучают УФ-излучение. К счастью, есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы сохранить здоровье ногтей и кожи до, во время и после гель-маникюра.

Делайте маникюр с SPF

Прежде чем делать гель-маникюр, нанесите на руки SPF 30 или выше. Это защитит кожу от УФ-излучения, используемого для закрепления гель-лака на ногте, предотвращая повреждение клеток кожи и риск развития рака. Вы также можете надеть перчатки без пальцев с защитой от ультрафиолета, чтобы защитить кожу на тыльной стороне рук от ультрафиолета.

Нанесите увлажняющие средства на руки и ногти

УФ-лампы, используемые для гелевого маникюра, также могут вызывать сухость рук, особенно нежной кожи вокруг ногтей. Чтобы сохранить ногти и руки в лучшем виде, ежедневно наносите на руки и ногти увлажняющий крем для рук. Кроме того, дополнительная влага предотвратит растрескивание гель-лака.

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Не сдирайте гель-лак

Когда придет время нового маникюра, может возникнуть соблазн снять гель самостоятельно. Но лучше избегать искушения. Вместо этого, как уже упоминалось выше, правильно удаляйте лак дома или в маникюрном салоне, чтобы ногти оставались здоровыми.

Делайте перерывы между маникюром с гелем

Великолепные результаты гель-маникюра, возможно, заставят вас хотеть носить его всегда, но важно давать ногтям время подышать. Гелевой маникюр подвергает ногти воздействию химикатов и ультрафиолетового излучения, что может привести к ломкости и истонченную когтевой пластины. Таким образом, небольшой перерыв между гелевым маникюром пойдет на пользу вашим ногтям и сохранит их в отличной форме.

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