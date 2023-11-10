Гелевый маникюр: преимущества и меры предосторожности

Последнее десятилетие смело можно назвать эрой гелевых ногтей.
Гель-маникюр - это салонная процедура, при которой используется более густой лак, чем при традиционном маникюре. Лак затвердевает под лампой и после этого может выглядеть великолепно до 3 недель.
О том, почему гелевый маникюр приобрел такую популярность и какие существуют правила его нанесения, Womans World рассказала Тамара Ди Лулло, опытный мастер маникюра.
И в отличие от обычных лаков для ногтей, гель-лаки изготовлены из ингредиентов, которые плотно прилегают к ногтю и достаточно прочны, чтобы выдерживать ежедневное ношение без сколов. Поэтому гель-маникюр сохраняет ногти идеальными намного дольше, чем маникюр с использованием обычного лака.
Гель — это то же самое, что Шеллак?
Распространенное заблуждение состоит в том, что гель и шеллак — это две совершенно разные процедуры. Это не так. По словам Ди Лулло, Shellac на самом деле представляет собой особую марку гелевых ногтей, созданную брендом CND. Это оригинальный гель-лак, который произвел революцию в ногтевой индустрии.
Несмотря на то, что помимо Shellac существует множество других брендов, у которых есть свои собственные гель-лаки, следует отметить, что Shellac сочетает в себе обычный лак и мягкий гель (в отличие от просто геля), поэтому он, как правило, более уязвим к сколам, чем другие. марки гелей. Тем не менее, поскольку формула Shellac содержит обычный лак, его обычно легче удалить ацетоном, когда вы готовы изменить цвет ногтей или снять покрытие.
Преимущества гель-маникюра
- Гелевый маникюр держится 2–3 недели.
- Гелевый маникюр быстро сохнет.
- Гелевой маникюр – отличный выбор для женщин старше 50 лет, поскольку с возрастом наши ногти становятся слабее и ломче, им обычно требуется дополнительная сила и защита.
- Гелевый маникюр не теряет блеск со временем.
- Гелевой маникюр выглядит естественно. Поскольку гель-лак наносится в 2-3 тонких слоя, это делает его более гибким в отличие от других техник маникюра, таких как, например, акрил.
- Гелевый маникюр защищает натуральные ногти. Верхнее покрытие из твердого геля действует как барьер для ваших натуральных ногтей, защищая их от агрессивных химикатов, токсинов и загрязняющих веществ.
Как снять гелевый маникюр
Поскольку гель-лак предназначен для плотного прилегания к ногтю, удаление маникюра рекомендуется доверить профессионалам. При неправильном удалении гель может непреднамеренно удалить слои кератина с вашей натуральной ногтевой пластины, в результате чего они со временем станут слабыми и ломкими.
Процесс снятия гелевого маникюра начинается со спиливания поверхности ногтя, чтобы разрушить верхний слой. Затем на каждый ноготь кладут небольшие кусочки ваты, смоченные ацетоном, и накрывают алюминиевой фольгой. Через 10 минут фольгу убирают. Затем лак аккуратно удаляют палочкой для кутикулы, обнажая чистое и ровное ногтевое ложе. Когда все сказано и сделано, процесс удаления обычно занимает не более 15 минут.
Меры предосторожности при гелевом маникюре
Хотя гелевый маникюр долговечен и выглядит красиво, он может быть немного жестким для ногтей. По данным Американской академии дерматологии, гелевый маникюр может вызвать ломкость, шелушение и растрескивание ногтей. Кроме того, частое использование гелевого маникюра может увеличить риск преждевременного старения кожи и, возможно, рака кожи. Это связано с тем, что большинство ламп для гелевого маникюра излучают УФ-излучение. К счастью, есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы сохранить здоровье ногтей и кожи до, во время и после гель-маникюра.
Делайте маникюр с SPF
Прежде чем делать гель-маникюр, нанесите на руки SPF 30 или выше. Это защитит кожу от УФ-излучения, используемого для закрепления гель-лака на ногте, предотвращая повреждение клеток кожи и риск развития рака. Вы также можете надеть перчатки без пальцев с защитой от ультрафиолета, чтобы защитить кожу на тыльной стороне рук от ультрафиолета.
Нанесите увлажняющие средства на руки и ногти
УФ-лампы, используемые для гелевого маникюра, также могут вызывать сухость рук, особенно нежной кожи вокруг ногтей. Чтобы сохранить ногти и руки в лучшем виде, ежедневно наносите на руки и ногти увлажняющий крем для рук. Кроме того, дополнительная влага предотвратит растрескивание гель-лака.
Не сдирайте гель-лак
Когда придет время нового маникюра, может возникнуть соблазн снять гель самостоятельно. Но лучше избегать искушения. Вместо этого, как уже упоминалось выше, правильно удаляйте лак дома или в маникюрном салоне, чтобы ногти оставались здоровыми.
Делайте перерывы между маникюром с гелем
Великолепные результаты гель-маникюра, возможно, заставят вас хотеть носить его всегда, но важно давать ногтям время подышать. Гелевой маникюр подвергает ногти воздействию химикатов и ультрафиолетового излучения, что может привести к ломкости и истонченную когтевой пластины. Таким образом, небольшой перерыв между гелевым маникюром пойдет на пользу вашим ногтям и сохранит их в отличной форме.
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