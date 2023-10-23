Гениальный лайфхак: как собрать волосы в идеальный конский хвост без "петухов"

Как собрать волосы в идеальный конский хвост - этот вопрос волнует всех, кто часто носит такую прическу.

Каждый, кто когда-либо пытался сделать себе прическу "конский хвост", знает, что добиться идеальной гладкости волос бывает очень трудно, приходится раз за разом проводить щеткой по волосам, и все равно это не всегда помогает.

Поклонница красоты Яна, которая ведет блог в TikTok, поделилась очень простым, но действенным способом собрать волосы в хвост и избавиться от непослушных прядей, которые торчат, образуя ненавистные "петухи".

Чтобы добиться идеальной гладкости, вам понадобится только одна заколка-невидимка.

Сначала соберите волосы в высокий хвост, как обычно, даже если получится неидеально. Затем возьмите невидимку, держа ее за открытый конец. Важно использовать закругленный конец, чтобы острый не зацепился за волосы. Пропустите невидимку через волосы под верхней прядью, там, где есть неровности. Вы увидите, что волосы станут гладкими, как у звезд на красных дорожках.

Это может занять несколько минут практики, но у вас точно получится.

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