Главные весенние прически — что будет в тренде по версии стилистов

Весна — это всегда об обновлении, мы меняем гардероб, настроение и прическу. В этом сезоне стилисты делают ставку на естественность, блеск и «дорогой» вид волос без чрезмерной обработки.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Зендея

Зендея / © Getty Images

После сезона сложных окрашиваний и тяжелых укладок бьюти-тренды уверенно движутся в сторону естественности. Современная идея «красивых волос» — это здоровый блеск, плотность и объем, мягкие переходы цвета, движение и легкость.

Издание InStyle подчеркнуло, что теперь важно не то, насколько сложная ваша прическа, а то, насколько она естественно, ухоженно и «дорого» выглядит.

Боб в стиле Ривьеры

Хейли Бибер / © Associated Press

Хейли Бибер / © Associated Press

Этот вариант боба — один из самых желанных в салонах. Его особенности:

  • длина до ключиц

  • объемные кончики

  • мягкая челка, которая движется вместе с волосами

Это элегантный, но непринужденный образ, который выглядит современно и легко.

Тренд на здоровые волосы

Эмили Ратаковски / © Associated Press

Эмили Ратаковски / © Associated Press

Главный тренд сезона — не форма, а состояние волос. Теперь в фокусе:

  • блеск

  • густота

  • сила

Меньше окрашивания и использования горячих инструментов, больше ухода. Здоровые волосы становятся новым символом статуса.

Объемный боб

Зендея / © Getty Images

Зендея / © Getty Images

Если хочется свежести, то более короткая длина мгновенно ее дает. Этот боб:

  • лёгкий

  • подвижный

  • придает естественный объем

Идеальный вариант как для ежедневного стиля, так и для «выходно-парадных» образов.

Глянцевый бронд

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Это окрашивание для тех, кто не хочет резких переходов. Что это такое:

  • микропасма более светлого оттенка

  • сочетание блонда и брюнета

  • эффект «стеклянного» блеска

Цвет выглядит многомерно, но очень мягко, будто волосы просто выгорели на солнце.

Естественная текстура без укладки

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Тренд для тех, кто устал от использования фенов и стайлеров. Идея проста — это стрижка, которая «работает сама» и подчеркивает естественную текстуру волос. Достаточно лишь нанести крем или мусс и слегка сжать волосы руками. И вы уже имеете стильный результат.

Тренд на густоту

Кайли Дженнер / © Associated Press

Кайли Дженнер / © Associated Press

Еще один ключевой тренд — плотность волос. Даже если длина короткая, акцент делается на плотные волосы:

  • густоте

  • наполненности

  • объеме по длине

Для этого часто используют легкие накладки или делают наращивание, чтобы добавить объем без эффекта искусственности.

Техника деликатного осветления

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Это техника для тех, кто любит естественный блонд. Его суть в ультратонких светлых прядях и мягкой «подсветке» лица. Эффект выглядит как естественный свет в волосах, почти незаметно, но очень эффектно.

Гладкий зачесанный назад пучок

Белла Хадид / © Associated Press

Белла Хадид / © Associated Press

Гладкий пучок — идеальный вариант на весну. Он в тренде, потому что открывает лицо, выглядит аккуратно и дорого и подходит для любой ситуации.Плюс — это быстрое решение, когда нет времени на укладку.

Легкие морские волны

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Мягкие «пляжные» волны остаются с нами. Их секрет — легкость, текстура и эффект солнечного отдыха. Это универсальная прическа, которая добавляет объема и делает образ более живым.

Главная идея сезона — баланс, но без радикальных изменений, зато с акцентом на качество волос, естественность и легкость в уходе. Этой весной прически выглядят так, будто вы ничего особенного не делали, но при этом выглядите безупречно.

