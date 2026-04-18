- Дата публикации
-
- Категория
- Салон красоты
- Количество просмотров
- 233
- Время на прочтение
- 3 мин
Главные весенние прически — что будет в тренде по версии стилистов
Весна — это всегда об обновлении, мы меняем гардероб, настроение и прическу. В этом сезоне стилисты делают ставку на естественность, блеск и «дорогой» вид волос без чрезмерной обработки.
После сезона сложных окрашиваний и тяжелых укладок бьюти-тренды уверенно движутся в сторону естественности. Современная идея «красивых волос» — это здоровый блеск, плотность и объем, мягкие переходы цвета, движение и легкость.
Издание InStyle подчеркнуло, что теперь важно не то, насколько сложная ваша прическа, а то, насколько она естественно, ухоженно и «дорого» выглядит.
Боб в стиле Ривьеры
Этот вариант боба — один из самых желанных в салонах. Его особенности:
длина до ключиц
объемные кончики
мягкая челка, которая движется вместе с волосами
Это элегантный, но непринужденный образ, который выглядит современно и легко.
Тренд на здоровые волосы
Главный тренд сезона — не форма, а состояние волос. Теперь в фокусе:
блеск
густота
сила
Меньше окрашивания и использования горячих инструментов, больше ухода. Здоровые волосы становятся новым символом статуса.
Объемный боб
Если хочется свежести, то более короткая длина мгновенно ее дает. Этот боб:
лёгкий
подвижный
придает естественный объем
Идеальный вариант как для ежедневного стиля, так и для «выходно-парадных» образов.
Глянцевый бронд
Это окрашивание для тех, кто не хочет резких переходов. Что это такое:
микропасма более светлого оттенка
сочетание блонда и брюнета
эффект «стеклянного» блеска
Цвет выглядит многомерно, но очень мягко, будто волосы просто выгорели на солнце.
Естественная текстура без укладки
Тренд для тех, кто устал от использования фенов и стайлеров. Идея проста — это стрижка, которая «работает сама» и подчеркивает естественную текстуру волос. Достаточно лишь нанести крем или мусс и слегка сжать волосы руками. И вы уже имеете стильный результат.
Тренд на густоту
Еще один ключевой тренд — плотность волос. Даже если длина короткая, акцент делается на плотные волосы:
густоте
наполненности
объеме по длине
Для этого часто используют легкие накладки или делают наращивание, чтобы добавить объем без эффекта искусственности.
Техника деликатного осветления
Это техника для тех, кто любит естественный блонд. Его суть в ультратонких светлых прядях и мягкой «подсветке» лица. Эффект выглядит как естественный свет в волосах, почти незаметно, но очень эффектно.
Гладкий зачесанный назад пучок
Гладкий пучок — идеальный вариант на весну. Он в тренде, потому что открывает лицо, выглядит аккуратно и дорого и подходит для любой ситуации.Плюс — это быстрое решение, когда нет времени на укладку.
Легкие морские волны
Мягкие «пляжные» волны остаются с нами. Их секрет — легкость, текстура и эффект солнечного отдыха. Это универсальная прическа, которая добавляет объема и делает образ более живым.
Главная идея сезона — баланс, но без радикальных изменений, зато с акцентом на качество волос, естественность и легкость в уходе. Этой весной прически выглядят так, будто вы ничего особенного не делали, но при этом выглядите безупречно.