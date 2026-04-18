Зендея / © Getty Images

После сезона сложных окрашиваний и тяжелых укладок бьюти-тренды уверенно движутся в сторону естественности. Современная идея «красивых волос» — это здоровый блеск, плотность и объем, мягкие переходы цвета, движение и легкость.

Издание InStyle подчеркнуло, что теперь важно не то, насколько сложная ваша прическа, а то, насколько она естественно, ухоженно и «дорого» выглядит.

Боб в стиле Ривьеры

Хейли Бибер / © Associated Press

Этот вариант боба — один из самых желанных в салонах. Его особенности:

длина до ключиц

объемные кончики

мягкая челка, которая движется вместе с волосами

Это элегантный, но непринужденный образ, который выглядит современно и легко.

Тренд на здоровые волосы

Эмили Ратаковски / © Associated Press

Главный тренд сезона — не форма, а состояние волос. Теперь в фокусе:

блеск

густота

сила

Меньше окрашивания и использования горячих инструментов, больше ухода. Здоровые волосы становятся новым символом статуса.

Объемный боб

Зендея / © Getty Images

Если хочется свежести, то более короткая длина мгновенно ее дает. Этот боб:

лёгкий

подвижный

придает естественный объем

Идеальный вариант как для ежедневного стиля, так и для «выходно-парадных» образов.

Глянцевый бронд

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Это окрашивание для тех, кто не хочет резких переходов. Что это такое:

микропасма более светлого оттенка

сочетание блонда и брюнета

эффект «стеклянного» блеска

Цвет выглядит многомерно, но очень мягко, будто волосы просто выгорели на солнце.

Естественная текстура без укладки

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Тренд для тех, кто устал от использования фенов и стайлеров. Идея проста — это стрижка, которая «работает сама» и подчеркивает естественную текстуру волос. Достаточно лишь нанести крем или мусс и слегка сжать волосы руками. И вы уже имеете стильный результат.

Тренд на густоту

Кайли Дженнер / © Associated Press

Еще один ключевой тренд — плотность волос. Даже если длина короткая, акцент делается на плотные волосы:

густоте

наполненности

объеме по длине

Для этого часто используют легкие накладки или делают наращивание, чтобы добавить объем без эффекта искусственности.

Техника деликатного осветления

Николь Кидман / © Associated Press

Это техника для тех, кто любит естественный блонд. Его суть в ультратонких светлых прядях и мягкой «подсветке» лица. Эффект выглядит как естественный свет в волосах, почти незаметно, но очень эффектно.

Гладкий зачесанный назад пучок

Белла Хадид / © Associated Press

Гладкий пучок — идеальный вариант на весну. Он в тренде, потому что открывает лицо, выглядит аккуратно и дорого и подходит для любой ситуации.Плюс — это быстрое решение, когда нет времени на укладку.

Легкие морские волны

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Мягкие «пляжные» волны остаются с нами. Их секрет — легкость, текстура и эффект солнечного отдыха. Это универсальная прическа, которая добавляет объема и делает образ более живым.

Главная идея сезона — баланс, но без радикальных изменений, зато с акцентом на качество волос, естественность и легкость в уходе. Этой весной прически выглядят так, будто вы ничего особенного не делали, но при этом выглядите безупречно.