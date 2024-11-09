Глянцевый, глазированный и стеклянный маникюр – то, что стоит сделать в этом сезоне

Издание Stylist рассказало о новых трендах в маникюре, которые завоевывают сердца ценителей моды, красоты и стиля.

Что такое стеклянный маникюр

Стеклянный маникюр или "зеркальные ногти" — техника покрытия, напоминающая стекло или зеркало. Благодаря специальной технике исполнения и фольгированным наклейкам, ногти приобретают эффект прозрачности, словно полированное стекло. Такой маникюр прекрасно выглядит как на коротких, так и на длинных ногтях, ведь он добавляет глубины и делает его более выразительным.

Глазированный маникюр – загадочный блеск

Глазированный маникюр также завоевывает популярность среди модниц. Его отличительная черта — перламутровое сияние, придающее ногтям вид шикарной глазури, создает эффект мерцающего блеска. Этот стиль стать быть особенно удачным выбором для праздничных мероприятий или важных событий. Для создания такого маникюра используют специальные пудры, которые смешиваются с лаком и дают эффект лакированного финиша.

Глянцевый маникюр – классика сезона

Глянцевый маникюр – классика, которая всегда остается в моде. Такой маникюр выглядит очень изысканно. Самое главное, что глянцевый маникюр универсален: его можно сделать в классических тонах, таких как красный или черный, для создания элегантного образа или выбрать пастельные, яркие оттенки для современного вида.

Как объяснить мастеру свой выбор

Иногда большой выбор может запутать, и мы не всегда знаем, как описать желаемый нам результат мастеру. Если вы хотите создать настоящий "вау-эффект", попробуйте определить, какой стиль лучше всего подходит именно вам. Не бойтесь показать мастеру фото маникюра, который вам нравится или попросить совет, чтобы убедиться, что результат полностью соответствует вашим ожиданиям.

Как ухаживать за глянцевым маникюром

Избегайте частого контакта с агрессивными химикатами, такими как моющие средства, которые могут повредить покрытие. Используйте перчатки во время уборки и наносите масло для кутикулы каждый день, чтобы ногти выглядели здоровыми и ухоженными.

Итак, глянцевый, глазированный и стеклянный маникюр — это три направления, которые позволяют по-новому взглянуть на ногти как на элемент стиля.

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